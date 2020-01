Il carattere di Conte e la civiltà di Lecce

Sono passati quasi ventitré anni ma nulla è cambiato da quel gol e da quell’esplosione di gioia. Da allora Antonio Conte è il destinatario di un odio volgare e spropositato indirizzato proprio da qui, dalla sua terra, che potrebbe addirittura sentirsi onorata di averlo tra i suoi figli e che invece nella migliore delle ipotesi tace, è indifferente, se non complice di un becerume che non dovrebbe trovare alcuna sponda, nemmeno quella della reticenza.

Eppure non si può pensare che Lecce sia questa e si possa pertanto ritenere rappresentata da una deriva che nulla ha a che fare con il tifo, con l’amore per la propria squadra e per i propri colori. Non si può pensare che una città tra le più belle, evolute, moderne del Sud - capace di conquistare una dimensione e una prospettiva che la proiettano da anni oltre i confini regionali e nazionali - non senta il bisogno di prendere le distanze da una tanto retriva immagine di sé. Invece va avanti così da quel giorno di fine agosto del 1997 e da un episodio usato probabilmente a pretesto per segnare una distanza e una differenza che erano già chiare e che forse proprio per questo davano fastidio.

È sempre stato diverso, Antonio, da tutti gli altri. Per carattere, estrazione, personalità. Un ragazzo perbene, figlio di una famiglia perbene. Non ha mai baciato la maglia giallorossa e mai fraternizzato con i tifosi in servizio permanente effettivo che quindi hanno sempre faticato a considerarlo uno di loro. Avrebbe potuto conquistarli con poco: una corsa sotto la curva, la mano sul cuore, una birra insieme, cose semplici ma astute. Altri l’hanno fatto ed oggi vivono di rendita. Conte no, e per questo continua a pagare.

Paga per quello che è. Vero, anzitutto: non un grande pregio in un ambiente che adora la comodità dell’ipocrisia e detesta l’asprezza della spontaneità. Tuttavia non dovrebbe essere difficile, per tanti leccesi, apprezzarlo per quello che incarna, umanamente, cioè una persona che dice sempre quello che pensa e si svela per quello che è. Per cui se è felice, esulta; se è arrabbiato, urla. E Conte, quel giorno, aveva moltissimi motivi per essere felice e nessuno per voler irridere la formazione nella quale era cresciuto.

Curioso, quindi, che si possa leggere una qualche forma di irriconoscenza in quella corsa sfrenata. Esultare per un gol significa liberare gioia, genuinità, sentimento; esultare per un gol non è mai un’offesa per chi quel gol l’ha subìto a meno che l’esternazione non sia deliberatamente connotata da messaggi studiati a freddo. Portare le mani alle orecchie può essere considerato provocatorio, ma nemmeno tanto: mi avete fischiato finora, e adesso che fate? La smitragliata alla Batistuta (ora alla Piatek, quando gli succede) vale un po’ come dire: vi ho stesi tutti. Se ne potrebbero elencare altri e sarebbero tutti chiari segnali lanciati “contro” il tifo avversario o anche il proprio, per rispondere ad una contestazione, nel caso. Quella di Conte, come molte altre, era al contrario un’esultanza “per”, quindi pulita, per nulla offensiva. Eccessiva? Sì, può darsi, ma chi è che stabilisce come e quando fermare un moto che arriva dall’anima, dal cuore? C’è un regolamento? Se alzo le braccia va bene? Se salto è troppo?

E comunque, ormai tutti dovrebbero averlo conosciuto, sanno chi è Antonio e come interpreta il suo lavoro. Nessuno si fa coinvolgere come lui in ogni nuova avventura, annullandosi completamente in essa, vivendola in misura totalizzante, testa e corpo, muscoli e sentimenti. Ogni squadra che allena, azzera tutte le altre precedenti, non esiste il passato ma solo il presente e forse è questo che gli consente di dare sempre tutto quello che ha dentro. È una grandissima qualità, unica si potrebbe dire, assurdo che possa essere considerata un difetto. Così come unica è la sua capacità di incidere immediatamente sui gruppi che gli vengono affidati, ovunque accada. In questo, probabilmente, è il n.1, il più grande produttore e spacciatore mondiale di adrenalina, la carica che ha trasformato l’Inter e, tanto per fare un altro esempio, portò l’Italia ad un livello di competitività impensabile agli Europei del 2016.

Ma lo sanno anche i leccesi: Conte è un modello di professionalità e di carisma sebbene non debba piacere per forza, naturalmente. Può risultare antipatico e da quando è andato via, e ogni volta che la sua strada incrocia quella del Lecce, è corretto considerarlo un avversario, anche da sfottere, perché no? Ma l’odio, il rancore, le volgarità nei suoi confronti non sono degne del livello culturale, sociale e sportivo di questa città.

È giusto ricordarsene, domani, andando allo stadio. A quel punto la questione non sarà più Antonio Conte, l’esultanza, la ragione o il torto ma dimostrare che i i tifosi giallorossi hanno valori, civiltà ed equilibrio a sufficienza per non farsi coinvolgere in un’operazione deleteria soprattutto per la storia e per l’allure di Lecce.

Quanto a te, Antonio, domani fai un po’ come ti pare. Impreca, urla, protesta, se proprio dovesse accadere - ma magari no, comprenderai - esulta pure, come hai sempre fatto. Sii te stesso, anche sapendo a che cosa andrai incontro. Tanto ormai ci sei abituato e non sarà questo a cambiarti. © RIPRODUZIONE RISERVATA