Checco Zalone, lo spettacolo "Amore+Iva" approda a settembre allo stadio di Bari

Checco Zalone fa il comico rockstar e prenota lo stadio di Bari. Ci sono finalmente le attese date pugliesi del tour “Amore+Iva” che farà tappa nel capoluogo pugliese l’8 e il 9 settembre 2023 all’Arena della Vittoria. Un annuncio molto atteso, dopo 11 anni d’assenza dal live, con il tour appena partito da Firenze e già all'insegna del sold out con oltre 100mila biglietti fino alla prossima estate.

La caccia al biglietto

La caccia al biglietto partirà a breve e i fans dovranno aspettare qualche giorno. Al momento, sui portali gli appuntamenti di Bari non sono state indicati come pure non è stata indicata la data d’inizio delle prevendite. Nello spettacolo - scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, prodotto da Arcobaleno Tre e Mzl con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta assieme a Gianmarco Mazzi – le nuove gag di Zalone: Putin, Mina e Celentano, Vasco Rossi e anche il maestro Riccardo Muti.