Yari Carrisi e Romina Power sulla scomparsa di Ylenia: «I media ci attaccarono, fu un circo. Ci piace pensare che sia in viaggio»

Nel programma televisivo di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Romina Power e «Mamma e papà che tornano insieme? Mi basterebbe vederli amici e felici: io no nvoglio più fare da intermediario, mi sembrava di giocare a scacchi»

Yari Carrisi parla della sorella scomparsa Ylenia: «Siamo cambiati tutti dopo quella vicenda. I media sono andati contro di noi e poi ci usavano o accusavano di cose inesistenti. E' stato un circo. La cosa che mi fa più male? Ormai mi sono anestitizzato. Pensavo che lei fosse in viaggio da qualche parte, in Amazzonia, magari è così. Oggi la mia idea è cambiata. Dobbiamo aprire i chakra per captare le nostre sensazioni».

Yari è poi andato in India, dopo la scomparsa della sorella: «A lei sarebbe piaciuto tantissimo andare lì.

E' l'ombelico del mondo». Romina sottolinea: «Non hanno niente in quel Paese. Fotograferei ogni cosa. Sarei andata a vivere anche io».

Ylenia Carris, la scomparsa

La figlia dei due noti cantanti Al Bano e Romina è scomparsa nel 1994 e non è mai stata più ritrovata. La famiglia Carrisi condivide e nasconde nel profondo del proprio cuore, un dolore che ha avuto inizio il 6 gennaio del 1994. Giorno in cui Ylenia è sparita per sempre dalle loro vite.

Da allora però nessun membro della famiglia Carrisi ha perso le speranze, e ha cercato in ogni modo di scoprire dove fosse la loro figlia tanto amata.