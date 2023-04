Yari Carrisi, lavoro, fidanzata e dove vive. Chi è il figlio di Albano ospite nello studio televisivo di «Verissimo»

Sarano tanti gli ospiti anche di oggi domenica 23 aprile alle 16.30 su Canale 5. Roberto Bolle il celebre ballerino italiano si soffermerà sulla sua straordinaria carriera, raccontando aneddoti e momenti salienti vissuti sul palcoscenico.

Sonia Bruganelli e Adele Bonolis: madre e figlia, per la prima volta insieme in un'intervista, condivideranno con il pubblico il loro legame e le sfide quotidiane che affrontano in famiglia. Romina Power e Yari Carrisi Power: un altro emozionante incontro madre-figlio, in cui Romina e Yari si racconteranno a cuore aperto, condividendo con il pubblico momenti di vita personale e professionale. I Pooh: la storica band italiana, composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, ripercorrerà la propria carriera, condividendo con il pubblico ricordi, aneddoti e tante emozioni.

Insomma il menù di Verissimo di questo fine settimana è davvero ricco di proposte, dall'antipasto al dolce ce ne è per tutti i palati.

Chi è Yari Carrisi

Yari è nato a Cellino San Marco il 21 aprile del 1973 e oggi ha 49 anni di età. E’ il secondo figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power. Yari è molto riservato e si hanno poche informazioni riguardo alla sua vita privata. E’ noto che in passato abbia avuto una relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. I due si sono conosciuti a Pechino Express, nel 2015. Durante la loro storia, Naike è rimasta incinta, ma ha avuto un aborto spontaneo. La relazione tra i due si è conclusa nel 2017.

La carriera

Yari, proprio come i suoi genitori, ha una grande passione per la musica. E’ un autore: ha scritto diversi testi per il padre Al Bano, ma anche per Jovanotti. In televisione, nel 2015 ha partecipato come concorrente alla quarta edizione di Pechino Express. Yari Carrisi in questo momento vive in India, dove ha trovato il suo equilibrio attraverso la meditazione e lo yoga.