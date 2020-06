X Factor, tra i giudici c'è anche Emma Marrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà anche Emma Marrone tra i giudici della nuova stagione di X Factor, insieme agli ormai senior Manuel Agnelli e Mika e all'altra new entry Hell Raton aka Manuel Zappadu (considerato un riferimento per la scena rap italiana). La giuria della nuova edizione di X Factor, da settembre su Sky Uno e Now Tv, è stata annunciata in diretta nel suo show Epcc da Alessandro Cattelan, storico presentatore del talent show.Per Emma si tratta certamente di un periodo molto positivo, dopo l'annuncio di alcuni giorni fa ai fan di avere superato il problema di salute che aveva dovuto affrontare alcuni mesi fa.