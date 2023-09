X Factor, a 17 anni incanta i giudici con una cover di James Brown: chi è Gaetano De Caro

Da Casamassima al palco di X Factor, dove ha conquistato tre giudici su quattro. Passa dunque le selezioni del talent show lo studente Gaetano De Caro, 17 anni compiuti il 10 settembre scorso e frequentante un liceo classico di Bari, ma originario dell'hinterland, che ha convinto subito Morgan («vociona» ha commentato), Ambra Angiolini e Fedez, lasciando tiepido solo Dargen D'Amico, convinto di trovarsi davanti a un talento ancora troppo acerbo. «Ho da imparare ancora tantissimo, ma vi ho tutti nel mio cuore» ha detto sui social il ragazzo, a caldo, dopo aver ottenuto la standing ovation del pubblico di X Factor.

La canzone e i commenti

La sua cover di “It's a Man's Man's Man's World” di James Brown gli ha permesso così di accedere ai Bootcamp, avvicinandosi al live in diretta di Sky.

Gli artisti di riferimento? Gaetano non ha dubbi: Lana Del Rey, Lady Gaga e Marilyn Manson. La prima tappa importante verso il successo l'ha dedicata al suo papà, che non c'è più: «Sarebbe stato orgoglioso», ha commentato la famiglia. «Sono stato contento di ogni giudizio – ha poi aggiunto De Caro –. Morgan mi ha fatto spaventare, ma lo stimo per questo. È il mio preferito, senza nulla togliere ad Ambra, Dargen e Fedez. Avevo tanta paura del suo giudizio, ma è stato positivo e sono felice».