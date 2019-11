X Factor 2019, terza puntata: Malika e Sfera si dichiarano guerra. Gaffe in diretta per il trapper. Le frecciatine tra i giudici delle Under Donne e Under Uomini continuano e si accentuano di puntata in puntata. Sfera parla di «critiche pretestuose», Malika risponde a tono alle provocazioni durante la diretta su Sky Uno che stiamo seguendo su Leggo.it.

Le frecciatine tra Malika Ayane e Sfera Ebbasta aumentano di puntata in puntata. Durante il terzo live di X Factor 2019 dopo l'esibizione di Lorenzo sulle note di "Baby I Love You" di Ramones, Sfera critica nuovamente la sua esibizione.

Premette che non ha nulla contro Lorenzo ma che vorrebbe vederlo in qualcosa di più giovane. Malika punzecchiata risponde: «Strano che dici così visto che questo passo lo passano almeno cinquanta volte al giorno in radio». Sfera ribatte:« vabbè ma tu che radio ascolti, Radio Zeta?», un secondo di gelo in studio, che gaffe! (Radio Zeta fa parte del gruppo RTL 102.5 radio ufficiale di X Factor 2019 ndr.), risponde Malika: «e tu? che radio ascolti, solo quelle che passano i tuoi pezzi?». E' evidente che i due giudici hanno buttato via la maschera e si sono dichiarati guerra aperta e senza esclusione di colpi.

Qualcuno dietro le quinte deve aver strigliato Sfera che poco dopo l'esizione di Eugenio ci tiene a salutare RTL e Radio Zeta.



Ultimo aggiornamento: 8 Novembre, 12:23

