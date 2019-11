X Factor 2019: i Måneskin lasciano l'Italia e volano a Londra . Uno dei gruppi rivelazione delle passate edizioni di X Factor, torna a due anni di distanza su quel palco che però non gli ha regalato la vittoria finale. I Måneskin infatti arrivarono secondi, a vincere fu Lorenzo Licitra. Ma questo non li ha fermati visto il grande successo che hanno avuto e che però li porterà per un po' via dall'Italia.

Ritorno in grande stile a X Factor 2019 per i Måneskin i vincitori morali dell'edizione di due anni. Dopo essersi esibiti con il loro ultimo successo Damiano ha preso la parola ed ha annunciato: «Saremo a Londra il 28 novembre, ma non possiamo ancora dire perché. Un’altra novità è che ci trasferiremo a Londra e vivremo là». Dopo aver collezionato sessantasei date sold out in Italia e in Europa,i Måneskin annunciano a sorpresa un unico live speciale previsto per giovedì 28 novembre 2019 al The Dome di Londra.

«Ci siamo trovati, per fortuna o per destino - scrivono sulla loro pagina Instagram - la vita ci ha fatto incontrare, ci siamo innamorati.Abbiamo suonato in pub, ristoranti ed in tutte le strade di Roma.Abbiamo scritto un disco cercando di esprimere noi stessi senza filtri e permetteteci di dire che ci siamo riusciti.Abbiamo viaggiato in Italia, poi in Europa e di nuovo in Italia per suonare davanti a voi, la nostra grande famiglia. Oggi il ballo della vita compie un anno, un anno di emozioni, sorrisi e pianti. Altri cento anni come questi»

