X Factor 2019, Eugenio Campagna polemico con i giudici: «Sono stanco». Eugenio in arte Comete toppa completamente la sua esibizione durante la sesta puntata di X Factor 2019 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, ma invece di fare autocritica si giustifica in un modo che è stato poco apprezzato sia dai giudici che dal pubblico a casa.

L'atteggiamento di Eugenio in arte Comete ( credits Jule Hering) all'interno dei X Factor 2019 è stato sempre un po' "spocchiosetto", ma le sue performance sono state sempre talmente convincenti che giudici e pubblico ci sono sempre passati sopra.

Durante il sesto live, però qualcosa si è rotto. Eugenio non porta un suo inedito ma canta "Cosa mi manchi a fare" di Calcutta, accompagnato dall'orchestra. Una brutta esibizione piena di stecche, come gli ha fatto notare anche Malika Ayane, ma quello che ha infastidito di più è stato l'atteggiamento e la mancanza di autocritica. Sia Malika che gli altri giudici gli hanno fatto capire più volte che era meglio che ascoltasse e basta invece di rispondere, ma Campagna non tiene a freno la lingua, prima dà la colpa a tutto quello che è intorno a lui sul palco, e poi alla fine dice: «sono stanco». Interviene anche Cattelan: «e forse a questo ti dovrai abituare». Anche sui social il pubblico non ha apprezzato le sue risposte, che si sia giocato la vittoria?



Comunque Eugenio tranquillo che se sei stanco ti mandiamo a casa eh, non ringraziarci #XF13 — Antonia De Falco (@antoslifee) November 28, 2019

Eugenio a rischio ballottaggio perché amore prima di tutto UMILTÀ che non sei ancora nessuno. #XF13 pic.twitter.com/cFneiWusZs — 𝙪𝙧𝙖𝙢𝙖𝙠𝙞 🦩 (@jesusinLAX) November 28, 2019

Io comunque sto ancora pensando ad Eugenio Campagna che afferma di essere stanco manco fosse al suo trentesimo anno di carriera. #XF13 #XFactor #XFactor13 pic.twitter.com/gjGerP05lw — Quell'Alice (@alice_wonder777) November 28, 2019

"Sono stanco!" ...Eugenio, mio piccolo arrogante presuntuoso rosicone, hai proprio fatto una figura di m....!!!! #XF13 pic.twitter.com/egHjiGctcS — Elite Stolichnaya (@stolichnaya70) November 28, 2019

