Voce e producer dal Salento: il remix conquista 90' minuto - VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angela Garzia è una giovanissima cantante di Squinzano di soli 22 anni che, con il suo brano “It’s time to live”, prodotto da Vincenzo Morello, in arte Morello selecta, prodigioso dj e producer salentino, già collaboratore storico dei Sud Sound System e da anni membro del team Adriatic Sound e del progetto internazionale legato a Ritchie Stephens and the Ska Nation Band, ha conquistato in brevissimo tempo l’attenzione del pubblico ma soprattutto della Rai che ha scelto da settimane il suo brano come colonna sonora dei migliori goal della settimana nel programma 90°minuto in onda su Rai Due.Il remix del brano a cura del dj torinese Roby Garruto ha scalato velocemente la classifica Itunes Chart Top 200 Dance Italy piazzandosi immediatamente al diciottesimo posto.«La prima versione del brano che abbiamo prodotto insieme era decisamente reggae - racconta Vincenzo Morello - ho avuto l’idea di inviare la parte cantata del brano ad uno stimato dj torinese che produce musica house, Roby Garruto che dalla fine degli anni novanta vanta collaborazioni con Eiffel65 , Bliss Corporation, Time Records ed inoltre si occupa insieme al dj Robi Molinaro del programma Real Trust su M2o, ed ho fatto uscire il brano con la mia etichetta indipendente Yah Man Records, curandone la promozione e facendo ascoltare un po’ il brano in giro. Il brano è stato immediatamente scelto da Rai Due come colonna sonora dei goal nel programma 90° minuto».Una collaborazione casuale e nata quasi per gioco: «Ho conosciuto Angela tramite amici comuni nel mio studio. Lei aveva scritto ancora poche cose che mi hanno subito convinto a collaborare al progetto».La curiosità di Vincenzo nei confronti della musica parte nel lontano 1999 ascoltando le audiocassette del fratello maggiore. La musica reggae lo folgora e dal 2004 inizia a collezionare vinili e timide comparse sui palchi salentini. Da lì in poi una carriera in discesa che lo vede da anni protagonista nelle dance hall salentine e non solo in veste di dj e produttore.Nel frattempo prende anche forma il videoclip del brano, firmato dalla regia di Mosè Ferrari, originario di Torchiarolo già alla corte del più famoso regista Mauro Russo, interamente girato a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, che continua a collezionare visualizzazioni e pareri favorevoli da parte del pubblico.Nel videoclip Angela Garzia cavalca le atmosfere sognanti del brano sullo sfondo di un’antica villa del secolo scorso. La traccia, è un remix in chiave deep house che spazia tra atmosfere Afro ed elettronica ed intende lasciare all’ascoltatore un segno di rinascita insito nella primavera.«Mi piacerebbe portare in giro questo progetto, magari suonare qualche concerto in modo tale da spianare la strada a tutti gli altri brani che abbiamo già in cantiere - continua il produttore - ci lavorerei volentieri con la mia etichetta Yah Man Records che è il punto di fuga della mia fantasia».Un sottobosco musicale indipendente salentino nato oltre vent’anni fa anche grazie all’opera dei Sud Sound System, veri pionieri del sound reggae in Puglia e in tutta Italia, che è oggi più vivo e produttivo che mai.Forse una delle caratteristiche più evidenti della cosiddetta scena underground salentina, indipendentemente dal genere musicale trattato, è la consapevolezza che l’arte merita organizzazione, lavoro e sacrificio. Fra gli addetti ai lavori fioriscono sempre più spesso promoter, etichette indipendenti e micro strutture dedicate alla diffusione dei progetti musicali.Una consapevolezza che viene da lontano e che segue con cura la lezione degli artisti senior della scena locale. Una passione che, per diventare lavoro, ha bisogno di spinte ed entusiasmo.Ancora una volta il talento dei giovani musicisti salentini viene riconosciuto fuori dal nostro territorio, chiaro segnale di un lento ma inesorabile distacco dal provincialismo verso una coscienza artistica più matura e professionale.