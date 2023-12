Vive le cinéma: a Lecce la quatro giorni dedicata al cinema francese

Si riaccendono gli schermi di “Vive le cinéma”, unico festival del cinema francese del Sud Italia, che torna a Lecce per la sua VIII edizione da oggi al 10 dicembre.

La manifestazione, diretta da Angelo Laudisa, Alessandro Valenti e Brizia Minerva animerà i contenitori leccesi: Teatro Paisiello, Museo Castromediano e Officine Culturali Ergot.

Il cuore di Vive le cinéma è quest’anno il Teatro Paisiello, che ospita le proiezioni dei film dal tardo pomeriggio sino a mezzanotte: una ricca selezione di lungometraggi, documentari e corti, quasi tutti presentati in anteprima nazionale.

Protagonisti sono i grandi temi che animano il dibattito del presente, esplorati attraverso storie dense ed emozionanti, come è nello spirito del festival.

La sezione Spazi Aperti della Visione, che si tiene al Museo Castromediano, è dedicata ad artisti e registi che esplorano le pratiche contemporanee dell’immagine in movimento, mentre Dallo schermo alla pagina, che approda alle Officine Culturali Ergot, propone approfondimenti tematici sulla critica cinematografica.

Il focus sull'Iran con Farsi e Djavaheri

L’edizione 2023 sviluppa il focus sull’Iran inaugurato lo scorso anno con l’attrice e attivista Mina Kavani. Tra gli ospiti di quest’anno, Sepideh Farsi e Javad Djavahery, rispettivamente regista e sceneggiatore del lungometraggio d’animazione “La siréne” che viene presentato in concorso per l’edizione 2023. Sepideh Farsi è una delle principali voci dell’attivismo per i diritti umani contro l’autoritarismo del regime di Tehran. Gli altri registi ospiti sono Mathias Gokalp, che firma “L’établi”, in concorso nella sezione lungometraggi, e Philip Martin Lacroix regista de “Le fil” in concorso tra i cortometraggi. Torna inoltre a Vive le cinéma come ospite speciale l’attrice, regista e cantante Camélia Jordana. Il suo ultimo film da attrice, “After the fire” (“Avant quel es flammes ne s’éteignent”, 2023) è attualmente al centro di un rinnovato dibattito in Francia sul razzismo nelle forze di polizia.

www.vivelecinema-festival.com