Asia Argento si conferma una gran cinofila: dopo aver baciato sulla bocca il cane, ha limonato con Corona. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 8 novembre 2018

. Un duello infinito, che stavolta ha come palcoscenito Twitter. Infatti, continua lo scambio di frecciatine tra, direttore di Libero, ed, che si punzecchiano da mesi per le loro posizioni molto distanti sugli scandali legati alL'ultima stoccata arriva dal giornalista, che ha commentato su Twitter il recente avvicinamento di, scrivendo che l'attrice dopo aver baciato l'ex paparazzo si conferma «una gran cinofila».LEGGI ANCHEEcco il testo integrale del tweet: «Asia Argento si conferma una gran cinofila: dopo aver baciato sulla bocca il cane, ha limonato con Corona». Il direttore di Libero fa riferimento a un precedente scambio di battute tra i due, relativo ad una foto di Asia Argento in cui, in uno spettacolo, baciava un cane. Feltri aveva avuto di che commentare sull'episodio un anno fa, quando aveva detto che non sono credibili le denunce di «una che limona coi cani». Il duello continua.