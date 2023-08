Porto Cesareo, dal 7 al 10 settembre Vista Festival

Squillino le trombe, rullino i tamburi: si accendono le luci sui palchi dell’atteso “Vista Music and Arts Festival” di Porto Cesareo, un grande ed unico evento, che dalle premesse si preannuncia davvero imperdibile e capace con le sue attrattive di coinvolgere tutte le fasce d’età: dalle famiglie ai bambini, dai boomers ai millennials alle generazioni X, Y e Zeta.

Tutto pronto quindi, per la prima edizione di questo nuovo contenitore di spettacoli, che come detto, si svolgerà a Porto Cesareo, precisamente nel grande parcheggio sito di fronte alla baia de “Le Dune” dal 7 al 10 settembre 2023. Un cartellone ricchissimo, una serie di manifestazioni di livello e con un format unico nel loro genere, fortemente voluto dagli organizzatori che hanno come obiettivo principale quello di valorizzare il territorio attraverso spettacoli ed intrattenimenti originali ed inclusivi a carattere musicale, artistico, ludico ed enogastronomico, puntando ad attrarre ed incidere in periodo di destagionalizzato sulle presenze di flussi turistici, villeggianti e pendolari che scelgono Porto Cesareo ed il Salento per trascorrere le loro vacanze in questo periodo di bassa stagione.

La grande area dove si svolgerà l'evento, il parcheggio pubblico sito in località Dune, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Porto Cesareo, sarà attrezzato con impianti destinati appositamente ad ospitare spettacoli ed intrattenimento vario con la creazione di strutture innovativi per l’accoglienza del pubblico. La programmazione vedrà protagonisti diversi artisti nazionali che si alterneranno sui palchi.

La programmazione

Vista Music and Arts Festival Exsperience, nei suoi quattro giorni di programmazione, sarà suddiviso in quattro esperienze musicali ed artistiche, grazie ad una line up che prevede collaborazioni originali ed imperdibili: la prima “esperienza” così come la definiscono gli organizzatori è fissata per il 7 settembre e sarà rigorosamente "Made in Salento", venerdì 8 settembre prevista invece la “Worldwide Experience” atmosfere, artisti e musiche dal mondo. Il terzo giorno del Vista, il 9 settembre, sarà letteralmente spettacolare, con la “Carnival Experience”, maschere, sorrisi carri allegorici e divertimento per grandi e bambini. Gran chiusura tricolore invece per domenica 10 settembre, con l'Italia 70-80-90 ed i suoi suoni italiani al centro del Vista Festival. Da evidenziare che ogni pomeriggio a partire dalle 18.30, sono previsti dalla direzione artistica curata dal team capitanato da Savi Vincent, i famosi “Beach Party d'estate”, realizzati in collaborazione con i dj set di tutti gli stabilimenti balneari della costa jonica di Porto Cesareo. Alla stessa ora ogni giorno prevista anche l'apertura dell’area luna park, l’esibizione di acrobati giocolieri e artisti di strada, track and street food, birra e nazionali ed internazionali, area gluten free oltre a spettacoli pirotecnici ed i grandiosi allestimenti luminosi curati da “Lumino” e “De Cagna”, aziende leader nel settore.

Food&Beverage del Vista Festival

I grandi spazi del Vista Festival saranno attrezzati con diversi stand destinati alla somministrazione di cibi e bevande, con l'obiettivo da parte degli organizzatori di riuscire a coniugare l'offerta musicale e di spettacoli a quella socio-culturale a quella legata alla gastronomia di qualità ed a chilometri zero del territorio. Prevista come detto, l'installazione di diverse tipologie di intrattenimento: dall’area gomma park e gonfiabili, al Luna Park, a diverse tipologie di stand espositivi birrai ed eno-gastronomici oltre a zone dedicate a track e street food. Prevista l’animazione in movimento dei carri allegorici e carnevaleschi e la costruzione di scenografie di vario genere artistico. Proprio per quanto che riguarda l'esperienza del carnevale d'estate, gli staff organizzativi hanno stretto una collaborazione con le organizzazioni dei due Carnevali più importanti del Salento: quello di Gallipoli e quello di Aradeo oltre alla presenza dei gruppi del Carnevale di Porto Cesareo.

Dulcis in fundo la chicca delle collaborazioni del Vista Festival. Su tutte spicca quella del Birra&Sound di Leverano. L'obiettivo unico è quello di avere un'organizzazione che consenta tutti i vantaggi per il visitatore grazie all'esperienza dell’organizzazione di Mebimport di Leverano, azienda che organizza uno dei più grandi eventi birrai in Europa. Nei prossimi giorni saranno gli stessi organizzatori attraverso delle strategie di comunicazione mirate che prevedono social ed info-press fornire tutti i dettagli su line up e ospiti del Vista Festival di Porto Cesareo.