Vino, Elodie presta gli occhi al rosato di Tormaresca

Sono di Elodie gli occhi d'artista prestati, quest'anno, alla cantina Tormaresca della famiglia Antinori, con vitigni nella Murgia e nell'Alto Salento. L'artista - legatissima a Lecce, dove ha vissuto a lungo - è stata abbinata al Calafuria, il principe dei rosati Tormaresca che nasce alla Masseria Maìme di San Pietro Vernotico.

La campagna

Foto iconica di Elodie, con una magnum da un litro e mezzo, per lanciare la campagna sui social e per svelare che al Calafuria sarà abbinata una speciale playlist della cantante. «Elegante, contemporanea, multietnica e con un legame speciale con il Salento, Elodie è una delle artiste italiane più ascoltate e riconosciute nel nostro panorama musicale, ed è la partner perfetta per celebrare l’annata 2022 di Calafuria – ha spiegato a Repubblica Vito Palumbo, amministratore delegato di Tormaresca – Questo vino non è solo un rosé, è Calafuria.

Come le canzoni di certi grandi autori, è tanto orecchiabile quanto ricercato. Abbraccia immaginari diversi per trovare una sua versione originale. Prende la tradizione della terra di Puglia e la rinnova e innalza, è così un rosato pop, ed è cosciente di esserlo».

Dopo Sanremo e la sua docuserie, Elodie ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale con “Proiettili”, composta per “Ti mangio il cuore”, film di Pippo Mezzapesa di cui è stata anche protagonista.