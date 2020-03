Mollica va in pensione, Sangiorgi gli dedica una canzone: «Vincenzo ti amiamo» - IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come posso fare a fare gli auguri al più grande di tutti?» si chiede un ispirato Giuliano Sangiorgi, dei Negramaro, seduto al pianoforte. Perché il frontman della band ha voluto rendere omaggio a Vincenzo Mollica, il giornalista Rai andato in pensione proprio il 29 febbraio scorso e che, per decenni, ha raccontato la cultura e gli spettacoli del Paese intero, accompagnando gli italiani a conoscere Carmelo Bene, Federico Fellini - di cui era amico personale - e altri giganti del nostro tempo.Ecco il testo della canzone composta da Sangiorgi per l'occasione, con dedica speciale: «Ciao Vincenzo, ti amiamo»:“Aspettare le parole di MollicaPer sapere la canzone della vitaO di un libro che rimane nella storiaScritto bene da chi scrive la memoriaE poi farsi raccontare di quel fimChe cambiò la vita a tutti anche quiSenza fare tanti giri di paroleTu Vincenzo ci regali sempre e soloUn grande amoreCi regali tanto amoreMa tanto amore...Adesso è per te”