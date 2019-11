Giornalisti lontani dalla festa? Cara Emma, non tradire te stessa

Tu quoque, Emma. Brava, talentuosa, bella (come dice l'ultima canzone scritta per lei da Vasco Rossi), sincera soprattutto e pure sfacciata quel che basta quando bisogna dire la verità. Per questo da tutti ce lo saremmo aspettati meno che da te: avremmo voluto raccontare il tuo ritorno nel Salento dopo un'estate non facile, ma siamo stati messi alla porta. Avremmo voluto registrare il caloroso abbraccio dei tuoi fans, ma siamo stati costretti a restare sulla soglia d'ingresso delle Officine Cantelmo. Costretti ad ammirarti da lontano, quasi a origliare per carpire le tue parole. Ingresso vietato ai giornalisti, niente taccuini, niente riprese o foto. Entra solo chi ha acquistato il disco per il firmacopie. Nessun'altra spiegazione da parte dell'organizzazione, eppure noi - doverosamente - pronti ad annotare le tue frasi seppure da lontano. Un peccato, cara Emma. Per quello che hai sempre detto, scritto e cantato in questi anni: la trasparenza, la schiettezza. Pane al pane, vino al vino. Senza nascondersi mai. Senza mezze verità, senza infingimenti. Come quando porti sul palco te stessa (e per questo vinci e trionfi). Come quando combatti la malattia scegliendo di raccontarla per prima. Come quando sfidi il pensiero dominante (compresi i politici in testa ai sondaggi) che i migranti bisognerebbe rispedirli indietro. E noi, giustamente, ad applaudirti per tenacia e coraggio. Per questo ne siamo sicuri: tu, forse, neanche lo sapevi e probabilmente hanno fatto tutto quelli dell'organizzazione o dello staff nel tener lontano i perfidi giornalisti. Che, certo, ogni tanto qualche domanda un po' scomoda la fanno pure per andare oltre l'adorazione (legittima, ci mancherebbe) dei social, ma alla fine è sempre l'artista ad avere l'ultima parola. È stato sempre così: con i Negramaro in questi ultimi anni, con Al Bano che non si è mai tirato indietro, anche con il grande Modugno quando un'altra generazione di critici musicali lo incalzava senza troppi sconti. Loro non si sono mai sottratti alle domande. Ti abbiamo messa in questo Olimpo salentino-pugliese perché convinti che un posto, a modo tuo, te lo sei guadagnato. Per questo non scomoderemo l'Ordine dei giornalisti o altri organismi simili che, sotto questi chiari di luna, hanno ben altro a cui pensare. Niente proteste formali, mozioni o cose del genere. In fondo, sono solo canzonette. Non vogliamo scuse: si dice che nell'era di Twitter non si usano più, ma il tema ci porterebbe molto lontano. Ci aspettiamo solo che non accada più. Altrimenti, cara Emma, sarebbe come tradire se stessi. Il peggio che possa accadere. © RIPRODUZIONE RISERVATA