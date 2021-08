De Gregori e Venditti, la "storia" della musica

Una giornata all’insegna della celebrazione in pompa magna della storia della musica italiana: questa sera Lecce e Ostuni si preparano a ospitare due grandi cantautori.

Il concerto a Lecce

A Lecce, in Piazza Libertini, si esibirà Francesco De Gregori, uno tra gli artisti più apprezzati della musica italiana, che sta girando l’Italia con il tour “De Gregori and band live the greatest hits”, proponendo alcuni dei suoi più grandi successi:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati