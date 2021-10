La Puglia nelle nuove date del tour: Vasco Rossi a Bari il 22 giugno 2022. Biglietti in vendita dal 15 ottobre

Vasco Rossi torna in Puglia per il tour più atteso del 2022: il rocker più amato canterà il prossimo 22 giugno alllo stadio San Nicola di Bari. E' una delle nuove cinque date che Vasco ha inserito nel tour slittato al prossimo anno dopo il rinvio a causa della pandemia: un appuntamento imperdibile per i fans del Blasco che appena qualche settimana aveva rinsaldato il legame con la Puglia ricevendo la cittadinanza onoraria di Castellaneta dove è ormai di casa avendone scelto il litorale come meta delle vacanze estive da un bel po' di anni.

Le date aggiuntive del tour

Per Vasco si tratta di un ritorno in Puglia dopo il concerto del 2018 (sempre allo stadio di Bari), ultimo di una lunga serie con il pubblico che ha imparato ad amarlo nelle esibizioni live anche da queste parti. Quello di Bari, come si diceva, è uno dei cinque concerti aggiunti al tour che si aprirà il prossimo 20 maggio a Trento: le altre date sono a Napoli, Messina, Ancona e Torino. Già tutto esaurito per i concerti di San Siro a Milano e del Circo Massimo a Roma.

Biglietti in vendita: come e dove comprarli

Per le migliaia di fans è già conto alla rovescia per i biglietti del concerto di Bari: saranno in vendita dalle 12 del 15 ottobre sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone; gli iscritti al fan club Il Blasco potranno acquistarli dalle 12 dell’11 ottobre su Vivaticket. Settimane "caldissime" che, tra l'altro, coincidono con la grande attesa per il nuovo disco di Vasco: il nuovo album, "Siamo qui", uscirà il prossimo 12 novembre.

Il legame con la Puglia: le vacanze e la cittadinanza onoraria a Castellaneta

Si diceva del rapporto sempre più stretto con la Puglia. Anche quest'estate il rocker di Zocca è tornato a Castellaneta Marina (atterrando con un jet privato) per concedersi un periodo di vacanza sia pur con un tutore al braccio a causa di una caduta in bicicletta. Sempre in Puglia il cantante di "Albachiara" ha girato il videoclip del suo prossimo singolo (nelle campagne di Spinazzola, per la regia di Pepsy Romanoff e con Alice Pagani come protagonista). Poi, alcune settimane fa, il Blasco ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellaneta che si è aggiunta al riconoscimento come “cittadino onorario della Puglia creativa” che ricevette anni fa dall’allora governatore Nichi Vendola.

Ora è tempo di tour, però, e Bari ancora una volta risponde presente. Le prime date comunicate hanno già registrato il sold out (non ancora l’apertura del 20 maggio a Trento, ma c’è già il tutto esaurito alla Trentino music arena e per quelle di Milano, Imola, Firenze, Visarno e le due al Circo Massimo di Roma), sarà quindi automatica la caccia al biglietto per le cinque nuove che sono state annunciate (oltre a Bari ci sono Messina, Napoli, Ancona e Torino).