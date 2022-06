Vasco Rossi manda in delirio i fan: «Finalmente di nuovo insieme, a Bari»

Ha infiammato i 50mila del San Nicola con una frase all'apertura del concerto: «Finalmente di nuovo insieme, a Bari». E poi chitarre elettriche di Burns impazzite e lui, Vasco Rossi, scatenato sul palco. In scaletta ben 29 brani per oltre due ore di musica e canto: alcune sono delle vere e proprie “chicche” musicali o grandi classici del Kom di un tempo, come "Ti taglio la gola" o "Sballi ravvicinati del terzo tipo".

La scaletta completa

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara