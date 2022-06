Vasco, fan in arrivo da tutta Italia: mega palco pronto, ecco il piano trasporti

Mancano solo 24 ore all'arrivo di Vasco Rossi a Bari e gli ultimi dettagli relativi all'organizzazione della città per accogliere gli oltre 50mila fan del Blasco sono stati messi a punto. Per raggiungere lo stadio sono diverse le opzioni che possono essere utilizzate, considerando che non arriveranno spettatori solo da Bari ma probabilmente da tutta la Puglia e dal resto d'Italia.

Le info utili per arrivare allo stadio

Coloro che arriveranno in treno, sia che utilizzino un treno di Ferrovie dello Stato sia che sfruttino le linee regionali di Ferrotramviaria o delle Ferrovie Appulo Lucane, potranno trovare ad aspettarli in piazza Moro dei bus dedicati all'evento gestiti da Amtab. Il servizio speciale collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola, senza fermate intermedie, a partire dalle 15.20 sino al termine delle esigenze. Per quanto riguarda il ritorno, previsto subito dopo la conclusione del concerto, i bus partiranno dall'area antistante al campo di allenamento della squadra di calcio. Chiunque voglia usufruire di questo servizio dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio, o acquistandolo in una delle rivendite autorizzate, oppure sfruttando le altre possibilità messe a disposizione da Amtab, ovvero la app Muvt o il servizio sms, utilizzabile solo da chi ha Tim, Wind e Vodafone, mandando un messaggio al numero 4860604.

Ricordiamo che a bordo del bus è ancora obbligatorio l'utilizzo di mascherine Ffp2. Il percorso della linea speciale sarà il seguente: andata piazza Moro, via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Cotugno, via generale Bellomo, SS. 271, uscita stadio San Nicola, ingresso stadio; ritorno ingresso Stadio, strada Torrebella, raccordo Giuseppe Rossi, viale Donato Menichella, via Giulio Petroni, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro. Coloro che, invece, preferiscono utilizzare l'auto, sia che vengano da nord che da sud, dopo aver preso la Statale 16 dovranno utilizzare l'uscita 10B verso Cassano delle Murge, Taranto, stadio San Nicola e seguire le indicazioni per lo stadio. Arrivati nei pressi dello stesso, troveranno le indicazioni per le aree di sosta predisposte anch'esse da Amtab. I prezzi saranno pari a 3 euro per le auto e 12 euro per gli autobus, 1 euro, invece, per le moto. Le aree di sosta saranno a disposizione degli utenti dalle 7.30 alle 24.

Entrambi i servizi, sia i bus che le aree di sosta, sono stati predisposti da Amtab in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ricordiamo, inoltre, che dalle 6 di domani alle 6 di giovedì mattina, sarà in vigore una ordinanza che vieta, sia all'interno dello stadio San Nicola, che in un raggio di 500 metri intorno allo stesso, di somministrare bevande in vetro o lattine, oltre che portare con sé tali contenitori all'interno di zaini. Infine, vietato portare con sé spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti. Le attività commerciali che trasgrediranno tali divieti rischiano la sospensione della stessa attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La polizia locale e le altre forze dell'ordine potranno procedere al sequestro, finalizzato alla confisca, degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall'ordinanza. Intanto, nella giornata di ieri ha iniziato a prendere forma il grande palco che ospiterà lo spettacolo di Vasco Rossi. E, per omaggiare la memoria di Mimmo Bucci, cantante barese scomparso leader della cover band del Blasco La combriccola di Vasco, è stato posizionato su una delle tribune un grande striscione con la scritta Mimmo Vive e ci si sta organizzando per posizionarne altri.