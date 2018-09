Vanessa Marquez uccisa dalla polizia in California: la star di Er Medici in prima linea era in preda a crisi epilettica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attrice, nota per la partecipazione alla serie televisa Er-Medici in prima linea che aveva fra le sue star anche, è stata uccisa nella sera di giovedì a casa sua a Pasadena in California. Gli agenti erano stati chiamati perché la donna era preda di una crisi epilettica e dava segnali di instabilità mentale.La poizia ha tentato di convincerla a ricoverarsi in ospedale, ma dopo un'ora e mezza di trattative, l'attrice - ha detto l'ufficio dello sceriffo - ha imbracciato un fucile a pallini intimando ai poliziotti di andarsene. A quel che risulta la polizia a quel punto ha aperto il fuoco uccidendo la donna. La notizia è stata diffusa con qualche ora di ritardo ed è destinata a riaccendere la polemica sul numero crescente di vittime afroamericane durante operazioni di polizia.