Se non si può ridere, almeno sorridere che è persino più elegante. Variazioni sul comico, sul buffo, da questa sera nel Palazzo Ducale di Martina Franca dove il Festival della Valle d’Itria, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi guidata da Runo Carrieri, inaugura la sua 49ª edizione con “Il turco in Italia” di Rossini. Da questo momento in poi si apre un mese di appuntamenti quotidiani; cinque titoli principali tra opere e operette, innovazione questa introdotta dall’effervescente direttore artistico Sebastian Schwarz. Le opere prescelte in scena dopo “Il Turco” sono: “L’Orazio” di Auletta (22 luglio) e “Gli uccellatori” di Gassmann (2 agosto); le operette: “L’adorable Bel-Boul” di Massenet (domani sera) e “Il paese dei campanelli” di Lombardo e Ranzato (26 luglio). Inoltre recital, concerti, conversazioni, film tutto quello che ha fatto di Martina Franca e del suo Festival un appuntamento irrinunciabile non solo per i melomani. È un orgoglio di portata internazionale su cui sovrintende con mano sicura Michele Punzi, il nuovo giovane presidente che raccoglie l’eredità (soprattutto culturale e spirituale) di suo zio Franco, guida per antonomasia del Festival durante quasi tutta la sua eccellente storia. Sarebbe piaciuta molto a Punzi senior questa edizione all’insegna del sorriso che si apre con un classico fra i classici, tanto è popolare “Il turco in Italia”.

È l’undicesima volta che il Valle d’Itria propone Rossini. Poiché un convincimento lo vuole Festival della rarità, qui in quasi cinquant’anni non sono andati in scena solo titoli noti del pesarese, spesso rappresentati e talora saccheggiati da grandi e piccoli teatri ma anche, ripescate da uno dei precedenti direttori artistici, Sergio Segalini, perle (o valutate tali) come “Robert Bruce” e “Ivanohé”. Ad un certo punto della vicenda, di questa “renaissance” per usare un termine caro ai rossiniani, sembrava di smarrire l’intelletto e si confondeva Martina con Pesaro, il Valle d’Itria con il Rof (Rossini Opera Festival). Ma bastava a stornare esuberi e tracimazioni la presenza, a Martina prima, a Pesaro dopo, e l’affettuosa attenzione di Alberto Zedda direttore d’orchestra, musicologo illuminato, il revisore de “La Cenerentola” per Claudio Abbado, de “L’incoronazione di Poppea” per il Valle d’Itria, il piccolo (di statura) e grande (per intrinseche qualità di studioso) uomo che nel 1975 inaugurò il Festival con “Orfeo e Euridice” di Gluck levando la bacchetta sui professori dell’Orchestra Salentina (subito dopo sarebbero arrivati cori e orchestre dall’Est e non sempre tutti sarebbero ripartiti per via delle prevedibili fughe e richieste di asilo politico, quando il Muro era ancora su e mai si sarebbe potuto pensare che sarebbe venuto giù).

Il primo Rossini che fa capolino a Martina è quello del “Tancredi”, l’anno successivo; non lo dirige Zedda ma lo statunitense John Perras, importanti le voci in scena: Viorica Cortez, Martine Dupuy, Lella Cuberli, voci scure e chiare ma tutti della qualità che il Festival imponeva ai suoi partecipanti. Poi sarebbe arrivata a Martina come altrove e in tutto il mondo la moda dei registi, cadendo nel baratro di indicare un’opera non con il suo compositore ma con chi la metteva in scena. Scimmie platirrine quindi abbastanza noiose, definiva così i registi quell’uomo potente e “umanissimo” che era Rodolfo Celletti, giornalista, saggista, romanziere ma soprattutto esperto di musica e di voci (sembrava coniato per lui il pessimo ma illuminante termine “vociologo”). Invitato a dare un’occhiata al Festival da Paolo Grassi (fondatore con Strehler del Piccolo Teatro di Milano) che vigilava sullo stato nascente di un’istituzione a lui cara perché per metà le sue radici familiari erano martinesi, Celletti piantò le tende a Martina diventando, a furor del Valle d’Itria, il primo direttore artistico. Secondo lui era dunque la musica erano dunque le voci a dettare legge e quindi di tutto il resto se ne poteva fare a meno.

Protagonista il soprano Giuliana Gianfaldoni

Quanto avesse ragione lo dimostra l’esecuzione in sola forma di concerto della “Beatrice di Tenda” di Vincenzo Bellini che l’anno scorso si è rivelata l’opera più importante, più bella, più applaudita di tutta l’edizione. A cantarla c’era una giovane donna di pari bellezza e non può che inorgoglire il Salento il fatto che fosse tarantina. Il soprano Giuliana Gianfaldoni, che in quel momento già era affermata e che il pubblico del Petruzzelli aveva applaudito, oggi è la Fiorilla del “Turco” inaugurale. Giuliana viene dal Regio di Torino per una pregevole edizione de “La fille du régiment” diretta da Evelino Pidò e sta per andare in Francia al Festival Berlioz che si tiene nella bella Cote-Saint-André, dalle parti di Grenoble, e poi al Rof di Pesaro per un omaggio all’immensa Maria Malibran, sconosciuta agli ascoltatori di oggi ma della quale mirabilia riempiono la storia della musica. Come lei soprano, la Gianfaldoni in questi anni ha cantato a Verona e Catania, a Lima e Buenos Aires, e persino al festival di Salisburgo. Nella sua storia artistica Giuliana ha già avvicinato Rossini proprio attraverso un “Tancredi” ed ora le tocca il ruolo principale (e d’elezione per Maria Callas che in questo modo viene ricordata nel centenario della nascita) di Fiorilla, moglie fedifraga di Geronio e corteggiata dal principe Selim con il terzo incomodo del pubblico del Palazzo Ducale che la vorrà subito sua avendo intrapreso con lei una significativa relazione già dallo scorso anno.

Un "Turco" in chiave pugliese

Quanto all’esternazione delle precise volontà del direttore artistico del Festival, Sebastian F.Schwarz: «Voglio un “Turco” in chiave pugliese»” (perentoriamente ribadite in occasione di una delle ripetute conferenze stampa di presentazione di questo 49° corso di studi in buona musica) c’è anche qui del bello. Ora se è vero che il voglio, come dice il proverbio, non alberga neanche nel giardino del re, è già molto che, nel frangente, sia ben riposto nelle mani della bella regista fiorentina Silvia Paoli. Sapere che nel suo apprendistato ci sia il nome di Peter Stein, il famoso regista tedesco con il quale ha lavorato come attrice (perché tale anche è diventata dopo la laurea in filosofia e gli studi all’Accademia “Paolo Grassi” di Milano); e che abbia in sé qualcosa dell’Odin di Barba e che abbia lavorato con il “prodige” del teatro italiano, Damiano Michieletto, vuol dire possedere credenziali più che buone per la riuscita dell’impresa.

Quando ha debuttato come regista c’era un Rossini (“La Cenerentola”) a farle compagnia. Poi è andata avanti e indietro nei secoli della musica: da Mozart a Bellini a Puccini. Adesso l’attende l’impresa delle “turcherie” rossiniane e ha imbarcato sul suo veliero di lavoro un team consolidato: Andrea Belli per le scene, Valeria Donata Bettella per i costumi e per le luci Pietro Sperduti che molti del pubblico ricordano per la bellezza garantita ai lavori di Gabriele Lavia.

Per aderire alle idee di Schwarz, Silvia Paoli ha spostato l’azione nel Sud dell’Italia, guarda caso in Puglia, ai bagni “Geronio” tra atmosfere anni Sessanta. E ora le voci perché non c’è solo Fiorilla in scena: il basso Adolfo Corrado è Selim; il basso Giulio Mastrototaro è Don Geronio; il mezzosoprano Ekaterina Romanova è Zaida. Al tenore Joan Folqué il ruolo di Albazar; al tenore Manuel Amati (che gioca in casa nella sua Martina) la parte di Don Narciso ed il basso Gurgen Baveyan è Prosdocimo.

Infine l’ossatura dello spettacolo cioè il coro e l’orchestra del Teatro Petruzzelli. Il primo ha con sé il fido maestro Fabrizio Cassi. Sul podio della seconda ma per tenere insieme il tutto c’è Michele Spotti. Se non fosse così giovane si potrebbe dire che è un anziano veterano del Festival della Valle d’Itria. E l’eroe della “Beatrice” dello scorso anno; ha colto qui a Martina successi spettacolari; è di casa al Rof, è con freschissima nomina il direttore musicale dell’Opéra e dell’Orchestra filarmonica di Marsiglia, maneggia il belcantismo come un mazzo di carte nelle mani di un giocatore. Garanzie a iosa per questo “Turco”. Quanto ai rabdomanti delle curiosità, affezionati satelliti del festival, sia noto che qui non si esegue pedissequamente l’edizione del 1814 (una contestata “prima” alla Scala nella calura estiva del 14 agosto), ma espunte le sovrapposizioni compiute proprio dal compositore, vi si aggiungono le variazioni che lui aveva approntato per le successive edizioni in altri teatri (1815 Firenze, 1819 Roma) e si fa ricorso all’edizione critica curata per Casa Ricordi e per la Fondazione Rossini da Margaret Bent.

Così spettacolo ed alta filologia, cioè cultura, se ne vanno a braccetto alla ribalta sia questa sera che nelle successive repliche previste per i giorni 1, 4 e 6 agosto.