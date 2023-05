Sarà difficile resistere alla seduzione di un motivo, “Luna tu” (non sai dirmi perché/ luna tu non sai dirmi cos’è…), che si canta da cento anni tirandola fuori da quello scrigno di delizie che è “Il paese dei campanelli”, operetta di Carlo Lombardo. E poi, nel programma del 49° Festival della Valle d’Itria, che si svolgerà a Martina Franca dal 18 luglio al 6 agosto, e presentato ieri al Piccolo Teatro di Milano, figura un’altra operetta, “L’adorable Bel-Boul” di Massenet e ancora tre titoli che servono al direttore artistico Sebastian F.Schwarz a tracciare, come ha detto ieri scherzando, le “cinquanta sfumature del buffo” comprese nel cartellone di quest’anno: “Vogliamo divertirci e farvi divertire”.

Nel cast anche il soprano tarantino Giuliana Gianfaldoni

Si comincia con “Il turco in Italia” di Rossini, direzione a Michele Spotti, sul podio dell’Orchestra del teatro Petruzzelli, e regia a Silvia Paoli (cresciuta alla scuola di Michieletto), titolo affidato pescando tra i ruoli anche alle voci del soprano tarantino Giuliana Gianfaldoni e all’astro, più che nascente già nato, del basso Adolfo Corrado (Palazzo Ducale, 18 luglio, 1, 4, 6 agosto). Il grande Turco serve anche a sostenere, nel centenario della nascita, il ricordo di Maria Callas che ne fu meravigliosa interprete, ma non è assolutamente un comune foglio di repertorio o d’occasione. Poiché Paolo Grassi, fondatore con Strehler del Piccolo, sosteneva per quel che era di suo, cioè la sede di via Rovello, “questo non è un teatro dove si vendono prodotti di moda”, il piccolo e grande festival di Martina Franca, da sempre gemellato con il teatro di quei giganti, si adegua e, per celebrare l’undicesimo Rossini della sua storia, propone non la nota edizione del 1814 ma quella nuova di zecca approntata per Roma nell’anno successivo.

Perché tutti i titoli scelti da Schwarz per il 49° Festival contengono golosi ingredienti di novità: prime esecuzioni assolute, prime rappresentazioni in tempi moderni e via di seguito. E poi ricerca e sperimentazione, gli ingredienti di quel successo che hanno fatto arrivare a Martina città del Festival per la decima volta il premio Abbiati per “Le jouer” dello scorso anno e la richiesta di tante coproduzioni. Subito dopo Rossini, largo al terzo Massenet in scena nel chiostro di San Domenico; un lavoro giovanile, “L’adorable Bel-Boul”, un’operetta mai eseguita in Italia dove il fertile compositore pure soggiornò. Dirige Francesco Soriano, regia di Davide Garattini, di scena con un clarinetto un trombone e un piano anche le belle voci degli allievi dell’Accademia del belcanto “Rodolfo Celletti” (19 e 20 luglio).

Per rispettare la tradizione dei musicisti “di scuola napoletana”, arriva lo sconosciuto ai più Pietro Auletta con “L’Orazio”, classe 1737, un successone dell’epoca; una ripresa sollecitata dal tarantino Michele Catella ordinario di musicologia all’università di Vienna. Equivoci sentimentali, lezioni di musica, il solito guazzabuglio illuminato a dovere e nobilitato da uno specialista della materia, il maestro Federico Maria Sardelli alla testa della sua Orchestra barocca Modo Antiquo; regia di Jean Renshaw che viene da Manchester e come Sardelli maneggia bene la difficile musica di quel tempo antico. Tra le voci, ancora Taranto con il soprano Valeria La Grotta (teatro Verdi, 22 e 25 luglio).

E poi arriva il colpo basso, l’operetta di Lombardo, dalle lontane origini pugliesi, e mai dimenticare che fornì il libretto a “Scugnizza” del tarantino Mario Costa. Tutto nasce da un desiderio espresso da Fabio Luisi, nella rosa apicale delle bacchette mondiali: “Mi piacerebbe tornare a dirigere Il paese dei campanelli”. Lo aveva fatto nel 2007 per un’emittente radiofonica europea. Detto e fatto. Con la regia di Alessandro Talevi e, tra gli interpreti, il tenore di punta Paolo Fanale, si va in scena a Palazzo il 26, 28 e 30 luglio.

L'operetta sparita dai teatri italiani? Una conferenza per parlarne

«L’operetta, come “forma d’arte” è quasi sparita dai teatri italiani», dichiara Sebastian Schwarz che ha preparato sul tema la conferenza annuale dell’Europaische Musiktheater-Akademie, due giorni di incontri, il 30 e il 31 luglio, con l’intento di estendere la necessità della preparazione speciale che occorre per interpretare questo genere; da cui un “Ecco è perché sparita” (ma non può sapere che Taranto, gli Amici della musica e Sabino Dioguardi, hanno portato Hans, Bombon, La Gaffe e gli altri protagonisti al Fusco solo pochi mesi fa, primo omaggio a quel debutto del 1923 al Lirico di Milano).

E ancora un’altra rarità “Gli uccellatori” di Gassmann, vissuto in Austria, che nel 1759 traduce in musica il buffo secondo Goldoni; Enrico Pagano dirige l’Orchestra della Magna Grecia e di nuovo in regia c’è Jean Renshaw.

Infine tanti altri appuntamenti: i concerti nelle masserie e quelli del sorbetto, il concerto dello spirito (diretto da Sardelli, 24 luglio), quello sinfonico (29 luglio). Nel corso di un recital il baritono Marco Filippo Romano riceverà il premio della rivista L’Opera (27 luglio) e altri riconoscimenti sono in assegnazione. Ma occorre una menzione speciale, nella città del Comando del 16° Stormo e nel centenario dell’arma azzurra, per il concerto della banda musicale dell’Aeronautica militare, diretta dal maggiore Pantaleo Lanfranco Cammarano, che inizierà a suonare in piazza XX Settembre ed entrerà nel Palazzo Ducale seguita dalla gente come lei in festa (3 agosto).

In tutto 25 appuntamenti distribuiti su venti giorni, per un’estate che sarà indimenticabile come lo è la figura di Franco Punzi, per tutti ancora il presidente del Festival ricordato a tre mesi esatti dalla scomparsa da tutti e in primo luogo da Michele Punzi, suo nipote e nuovo presidente, e persino da Fabio Luisi, assente giustificato in collegamento da Tokyo, sotto lo sguardo ammirato per quel che si fa nel Salento di Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, e orgoglioso ed insieme comprensivo e collaborativo del sindaco di Martina Franca, il giovanissimo Gianfranco Palmisano (è anche un musicista, e questa è un’ottima notizia), che ha dichiarato: «Il Festival della Valle d’Itria si avvia a celebrare il prossimo anno mezzo secolo di storia, un traguardo che non sarebbe stato possibile raggiungere senza la lungimiranza di Paolo Grassi e senza l’instancabile impegno e la passione del presidente Franco Punzi che ricordiamo con grande affetto, stima e gratitudine. Ci lasciano un’eredità importante che noi abbiamo il compito e la responsabilità di custodire. Per Martina e per la Valle d’Itria il Festival è un importante veicolo di promozione delle bellezze del territorio che anche quest’anno saranno la splendida cornice di diversi appuntamenti».

Intervenuti anche l’assessore alla cultura Carlo Dilonardo, e Aldo Patruno direttore generale del dipartimento cultura e turismo della Regione, intervenuto anche in rappresentanza di Michele Emiliano. Tra i presenti, inoltre, Massimiliano Baggio direttore del Conservatorio di Milano, Alberto Triola sovrintendente dell’Orchestra “Toscanini”, e Massimo Bernardini (radici pugliesi) che, accanto ai suoi impegni con Rai Tre, coltiva il progetto di un documentario per i 50 anni del Valle d’Itria.