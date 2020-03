Uomini e donne, Leonardo Greco ricoverato con la polmonite: «Lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per respirare»

Uomini e donne, l'ex tronista Leonardo Greco ricoverato con la polmonite: «Lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per respirare». «37 anni , ho sempre amato lo sport , sono sempre stato iperattivo e salutista ...Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco...», l’ex tronista di Uomini e donne Leonardo Greco si trova in ospedale in una situazione difficile, ricoverato con la polmonite.

Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini bloccato condurrà da Milano. I social chiedono l'arrivo di Alessia Marcuzzi

Caterina Balivo e il Coronavirus, appello ai giovani: «Ci sono 18enni intubati, se andate in giro siete dei kamikaze»

Leonardo ha la sintomatologia legata al Covid-19, anche se fino ad ora i test hanno dato solo risultati negative. E’ stato lui stesso a raccontare la sua odissea attraversò un post dal suo profilo Instagram: “Mentre scrivo – ha aggiunto sul social - ho le lacrime agli occhi , ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare , ho continuamente febbre , ho una polmonite interstiziale ... mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi... me ne hanno fatto un terzo questa mattina... perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus... vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi” ... pensate a voi pensate a vostri cari ... l’unico modo per aiutarci è stare a casa ❤️ Fatelo perfavore ❤️ Spero che la mia testimonianza possa servire”.

Leonardo Greco ha aportecipato a "Uomini e donne" nel 2010, dove ha conosciuto la storica ex diletta Pagliano, con cui è rimasto fidanzato per oltre 6 anni.



Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA