"Uomini di mare", nuovo singolo per il rapper Daddi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disponibile dal 31 marzo il nuovo singolo del rapper DADDi, "Uomini di mare", prodotto da Luca D’Angelo che appoggia il sound a una ritmica ossessiva che richiama la vecchia scuola anni Novanta.Sono passati 2 anni dall'uscita del suo primo disco “DADDi VS EVERYBODY” e questo gli è servito per rimettersi a lavorare con l’intento di alzare l’asticella.«È molto bello quello che mi sta succedendo, si tratta di un progetto musicale artistico e anche umano. È stato un anno di grande lavoro di scrittura e di ricerca nelle produzioni, nei suoni. Un singolo molto importante».Uomini Di Mare non è un pezzo. Ma una canzone. È stata scritta, prodotta e a volte cantata senza paura. Rispetto alle altre canzoni che compongono la carriera dell’artista Uomini Di Mare è priva di difese. La sua armatura sono la struttura, la sua melodia, la sua armonia, le sue parole umane e dirette, di una società civile ormai diventata cattiva e piena di dispiaceri. Non cerca facili scorciatoie e non si nasconde dietro alle mode del momento per piacere. La quiete nella canzone accompagna la tristezza. L’inquietudine del silenzio accompagna la paura.Da Sabato 31 marzo, “Uomini Di Mare” è disponibile su Spotify e tutti i digital store.“Daddi”, all'anagrafe Davide Cioccarelli nasce a Roma nel 1982. Informatico con la passione per la musica, trascorre un’adolescenza turbolenta tra le strade del suo quartiere. Suo padre lascia la famiglia quando ha appena otto anni e la madre, dovendo lavorare duramente per poter vivere non riesce a stare dietro alla irruenza e alla sua gran voglia di riscatto.