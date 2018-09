Un amore così grande da diventare un film

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'hit è di quelle davvero internazionali, seconda in popolarità planetaria in quanto canzone italiana, pare, soltanto a Volare di Domenico Modugno. Ed è stata scritta nel 1976 da un salentino: Guido Maria Ferilli, paroliere, compositore e cantante nato a Presicce ma residente a Martano ed oggi a Corigliano d'Otranto. La canzone è Un amore così grande, ideata per Mario Del Monaco ma interpretata anche da Luciano Pavarotti, Claudio Villa, Andrea Bocelli e dai Negramaro, che ne riadattarono testo e...