Un'altra storia per te, video e singolo per Ciki

Si chiama Un'altra storia per te, il nuovo singolo dei Nitecity la band salentina di Ciki Forchetti composta da Raffaello Liguori, Marco Tuma e Alessio Borgia con la partecipazione straordinaria di Cesko degli Apres La Classe a degli altri musicisti salentini: Paco Carrieri, Eleonora Pascarelli, Michele Mele e Alessandro Zuccaro. La band si esibisce da anni con un vasto repertorio che pesca a mani piene dalla dance e pop music degli anni '70 e 80, da autori internazionali ed anche dalla musica latina. L'inedito è online da pochi giorni, è un divertente reggae anni '80 e, grazie al featuring con la voce graffiante di Cesko, celebra un po' tutte le storie d'amore: nuove, vecchie, semplici o complicate, l'amore in tutte le sue forme va curato e alimentato senza badare agli anni che passano e all'età che avanza. È prevista per Natale invece, l'uscita del nuovo disco della band dal titolo Dream che comprende dieci inediti e due cover. Nitecity prende il nome dal programma radiofonico condotto per dieci anni da Ciki Forchetti, il video del singolo che ha raggiunto in pochissimi giorni migliaia di visualizzazioni, è stato curato da Peppino Ciraci, girato al tramonto a Porto Cesareo presso l'Orange Sun, mette in scena un importante incontro generazionale, attraverso un emozionante abbraccio tra i musicisti e alcuni giovanissimi ragazzi che hanno partecipato alle riprese del video. «Finalmente un video dopo dieci anni di intensa collaborazione musicale - commenta Ciki Forchetti - questo primo brano è l'anteprima del nuovo disco, un lavoro intenso che rappresenta la passione che per dieci anni ci ha guidato in questa fantastica esperienza con la musica. Un ringraziamento va a quanti ne hanno reso possibile la realizzazione e a Cesko, che ha voluto, nel video, giocare musicalmente con noi. Ci auguriamo che il brano, in questa lunga e calda estate, possa trasmettere energia e serenità a tutti coloro che lo ascoltano».