"Tutti in piedi", al cinema gratis con Quotidiano

Tornano al cinema The Space di Surbo le anteprime di Vision Distribution riservate ai lettori di Nuovo Quotidiano di Puglia. Il 18 settembre alle ore 20.30 sarà proiettata la commedia francese “Tutti in piedi”, Regia di Franck Dubosc (Con Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon).Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento.Per avere il biglietto gratuito valido per due persone basta registrarsi a questo link (Il link sarà attivo dal giorno 11 settembre ore 7 al giorno 17 settembre ore 9)