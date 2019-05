“Toti e Tata”, show annullato a Lecce: ecco come chiedere il rimborso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo show con Toti e Tata, previsto per questa sera al teatro Apollo di Lecce, è stato annullato. La notizia l’ha comunicata questa mattina lo stesso organizzatore, Aurora Eventi. «Lo spettacolo “Il cotto e il crudo” con Stornaiolo e Solfrizzi è stato annullato per motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla nostra società ne da quella degli artisti».I biglietti venduti saranno rimborsati presso i punti vendita dove si è acquistato il ticket. Chi lo ha acquistato online riceverà una mail con le modalità di accredito. Il rimborso, comunicano infine gli organizzatori, sarà possibile richiederlo fino al 15 giugno.