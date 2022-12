Il successo che Giacomo Puccini riscosse dopo la prima assoluta di “Tosca”, al teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900, fu così immediato e travolgente in tutto il mondo da far scendere ben presto l’oblio sulla fonte originaria, il dramma omonimo di Victorien Sardou che, interpretato dalla grande attrice Sarah Bernhardt, era pure arrivato a vertici di notevole popolarità in tutta Europa. Potenza della musica dell’opera più “romana” mai scritta: nel capolavoro di Puccini, infatti, l’elemento fondamentale è costituito dalla perfetta descrizione della Roma papalina dei primi dell’800. E sarà proprio “Tosca” ad andare in scena al Teatro Politeama Greco come ultimo titolo della 47ª Stagione lirica della Provincia di Lecce sotto la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.

L’appuntamento è oggi alle 20.45 con repliche dopodomani alle 18 e mercoledì 28 dicembre alle 20.45. L’allestimento è frutto di una coproduzione fra il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, la Stagione Lirica di Tradizione della Provincia di Lecce e la Fondazione Rete Lirica delle Marche. Renata Scotto, mito dell’opera italiana, firma la regia dell’opera, ripresa in questa occasione dallo stesso Vaccari. Le scene sono di Michele Olcese e i costumi di Artemio Cabassi.

Una donna sul podio, la foggiana Gianna Fratta

Sul podio dell’Orchestra Filarmonica di Lecce oggi salirà la foggiana Gianna Fratta, direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e unica donna a cui è stata affidata la direzione artistica fra le Ico. Sarà invece il salentino Eliseo Castrignanò a dirigere nelle recite del 25 e del 28 dicembre. Il Coro “Opera in Puglia” sarà guidato da Emanuela Aymone, mentre il Coro di voci bianche del “Coro Lirico di Lecce” sarà diretto da Vincenza Baglivo.

Tosca è il soprano Clarissa Costanzo, Cavaradossi il tenore Dario Di Vietri

Nel ruolo del titolo si cimenterà il giovane soprano Clarissa Costanzo, reduce dal debutto nel ruolo di Tosca al Teatro Chiabrera di Savona. Mario Cavaradossi sarà interpretato dal tenore pugliese Dario Di Vietri, presente sui più importanti palcoscenici lirici internazionali. Dopo l’apprezzato “Rigoletto” di tre anni fa ritorna al Politeama il baritono coreano Leo An nella parte di Scarpia. Completano il cast il bass-bariton Domenico Colaianni (Il Sagrestano), il basso Andrea Tabili (Cesare Angelotti), il tenore Francesco Tuppo (Spoletta), il baritono Gangsoon Kim (Sciarrone), e il basso Giorgio Schipa (un carceriere).

I tre spettacoli serali sono stati preceduti dal successo e dalla partecipazione di oltre mille ragazzi e ragazze che hanno aderito al progetto “Studenti all’Opera”, cioè due “prove didattiche” del capolavoro pucciniano dedicate alle scuole salentine.

«È importante che i giovani ascoltino e vedano quest’opera – sottolinea Vaccari – per assorbirne il significato di cosa significhi essere donne e uomini liberi. Elementi centrali sono la mancanza di libertà e la repressione costante in cui tutti i personaggi agiscono e vivono. Ed è proprio quello della libertà il primo insegnamento da far passare alle giovani generazioni. Ma soprattutto è un’opera gigantesca, perché Tosca aprì la porta del Novecento, il melodramma del secolo scorso non sarebbe stato lo stesso senza quest’opera. Un’opera diversa nel grande panorama pucciniano, un’opera senza alcuna speranza, in cui anche l’amore, come ogni altro sentimento, porta solo ad un esito: la perdizione».