Tornano la Festa e la Fòcara di Sant’Antonio Abate di Novoli 2024. L’evento dell’inverno salentino è stato illustrato ieri in conferenza stampa. Tanti i big che animeranno la notte della Fòcara e del “fuoco buono” di Puglia, in programma il prossimo 16 gennaio.

Imperdibile il pre-show messo in scena attorno alla pira, e che vedrà l’esibizione di ben otto pianoforti che suoneranno famose musiche classiche. Proprio su queste note, colonna sonora dell’accensione, saranno esplosi gli spettacolari giochi pirici della nota azienda nazionale “Pirotecnica Moderna - Giovanni Padovano” di Genzano di Lucania (Pz).

Due giorni di musica all'ombra della pira infuocata



A seguire il concertone con l’esibizione di Malamore, del giovane cantautore novolese Dimaggio e del dj set firmato Mundial. Al centro dello show il super ospite Paolo Belli e la sua big band composta da Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba) e Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore).

Per il 17 gennaio ancora grande musica con Munny, con il progetto Super Taranta e a seguire il principe del raggae jamaicano Alborosie.

La conferenza stampa di presentazione



A illustrare il programma ieri c’erano il sindaco di Novoli Marco De Luca, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, Stefano Minerva presidente della Provincia di Lecce, il parroco di Sant’Antonio Abate don Luigi Lezzi, e poi Tony Villani presidente del Comitato Festa ed Alessandro Maria Polito, coordinatore generale organizzativo festa 2024. La grande pira “sarà a base circolare, con un diametro di circa 13 metri alla base ed un’altezza che dovrebbe raggiungere i 18 metri”. Poi in conclusione le anticipazioni principali di quello che sarà il cartellone previsto per la festa tradizionale. “Ci sarà il percorso della festa che abbiamo voluto modificare coinvolgendo vecchie e nuove vie e piazze del paese. Le luminarie saranno curate dai fratelli Parisi di Taurisano e comprenderanno oltre alla piazza del santo e vie limitrofe anche e soprattutto via O. Parlangeli e fino a piazza Stazione, location che quest’anno ospiterà per il 18 gennaio la storica sagra del maiale. Gli spettacoli pirotecnici, imponenti come da tradizione, saranno ben sei e coinvolgeranno le principali scuole di sparo nazionali. Le salve e le diana, saranno a cura della “Pirotecnica Salentina” di Novoli, 16 gennaio l’accensione della Fòcara sarà originale e consisterà in uno spettacolare gioco di musica e spettacoli pirici. Il giorno del Santo del Fuoco è quello delle competizioni pirotecniche che si svolgeranno ufficialmente sulla Provinciale Novoli Salice. Il programma prevede alle ore 15 la gara di metodo e potenza, alle 20,30 l’esibizione di luci e colori. Nel pomeriggio si esibiranno la scuola lucana con la “Pirotecnica Moderna” di Genzano di Lucania (Pz), la scuola campana della “Pirotecnica dei fratelli Di Muoio” da Perdifumo (Sa) e de “L'Artificiosa Di Candia” da Sassano (Sa). In serata spazio allo stupore con ben due diversi spettacoli di luci suono e colori firmati dall’azienda novolese dei fratelli Ingrosso denominata “Pirotecnica Salentina”. Il 18 gennaio la "sagra del maiale" con il sound di "Giro di Banda".

