Tommaso Paradiso torna sul palco con i concerti dal vivo: tour nei palazzetti. Sarà anche in Puglia

Tommaso Paradiso torna dal vivo nei più importanti palazzetti italiani con "Tommy 2023". Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno: durante la primavera del 2022 il suo "Space Cowboy Tour" ha portato l'omonimo disco nei teatri italiani, in estate è arrivato poi il Tommy Summer Tour.

Le date del tour

In autunno tornerà a esibirsi nei palazzetti. Tommy 2023 partirà dalla città di Tommaso, Roma (16 novembre), e proseguirà a Napoli (19 novembre), Bari (21 novembre), Padova (25 novembre), Milano (28 novembre) e Catania (2 dicembre) per poi concludersi a Torino (6 dicembre). Tommy 2023 sarà l'occasione per ascoltare live i successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell'Estate (disco d'oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d'oro) e Magari No (disco d'oro), dall'album Space Cowboy (disco d'oro).

Non mancherà il prossimo singolo, "Viaggio intorno al sole", in uscita il 24 marzo in radio e sulle piattaforme digitali. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, Viaggio Intorno al Sole è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore.