Toffa, compagno lasciato sui social: «Non mi è stato vicino nella malattia, torno a ballare da sola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il compagno non si informava del suo stato di salute, Nadia Toffa lo lascia e racconta tutto su Instagram. La “Iena”, da tempo impegnata in un ciclo di cure contro il tumore che l'aveva colpita e di cui ha raccontato l'andamento sui social, ha annunciato la fine della sua love story in un amaro post su Instagram.Solo ieri, a Pasquetta, Nadia aveva raccontato di essere in ospedale per la chemio senza per questo perdere il sorriso. Oggi però la conduttrice televisiva ha voluto condividere con i suoi affezionati follower qualcosa di ancora più intimo: la rottura con il compagno, che a suo dire non si sarebbe informato della sua salute e non le sarebbe stato accanto nella malattia, come ha spiegato in questo post.