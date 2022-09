“Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto”.

È la storia raccontata nel film “Ti mangio il cuore” del regista Pippo Mezzapesa, con protagonista Elodie (nei panni di Marilena), che entra oggi nella programmazione delle sale italiane. Accolto con successo alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dov’era in concorso nella sezione “Orizzonti”, il film è stato girato tutto in Puglia tra Ascoli Satriano, Castelluccio Dei Sauri, Margherita Di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e Barletta. Nel cast, oltre a Elodie, figurano tra gli altri anche Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno e la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Per quattro giorni i protagonisti nelle sale pugliesi

Da oggi, quindi, sarà possibile vederlo sul grande schermo, prima del passaggio in esclusiva sulla piattaforma televisiva Paramount+ previsto per il prossimo gennaio. E a partire da oggi, per quattro giorni, i protagonisti della pellicola saranno in Puglia per un breve tour di saluti al pubblico nelle principali sale della regione.

S’inizia da San Giorgio Ionico, dove il regista Pippo Mezzapesa sarà presente, stasera alle 20, al Casablanca Multicine, mentre alle 21.30 si sposterà al Cinema Savoia di Taranto. Domani saranno la protagonista Elodie, la sceneggiatrice Antonella W.Gaeta e il giornalista e scrittore Giuliano Foschini a partecipare di persona, alle 18, alla proiezione prevista nella Città del Cinema di Foggia. E sempre per domani sono in programma diversi appuntamenti anche a Bari, dove Pippo Mezzapesa, Elodie, Antonella W.Gaeta e Giuliano Foschini saluteranno il pubblico alle 20.30 nella Sala 1 del Cinema Galleria, alle 20.40 nella sala 6 dello stesso cinema e alle 21.30 al Cinema Showville di Bari-Mungivacca.

Giornata di incontri con il pubblico anche quella di sabato: sarà possibile incontrare il regista Pippo Mezzapesa e la sceneggiatrice Antonella W.Gaeta alle 17.30 al Teatro Verdi di Martina Franca, alle 19 al Metropolis di Mola di Bari, alle 19.45 al Red Carpet Cinema a Monopoli e alle 21 al Multisala Massimo di Lecce.

Infine domenica: Pippo Mezzapesa e Antonella W.Gaeta saluteranno il pubblico alle 18 al Multisala Corso di Cerignola, alle 20 al Cinema Opera a Barletta, alle 21 al Politeama Italia di Bisceglie e alle 21.30 al Cineteatro Coviello di Bitonto.

Il film “Ti mangio il cuore” è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.