Terrence Malick sceglie Ginosa per il suo nuovo film: nel cast star e premi Oscar

La gravina disarà il set cinematografico del nuovo film di Terrence Malick. Il celebre regista statunitense, famose per La Sottile Linea Rossa, ha deciso di ambientare nel paesaggio senza tempo della gravina, nel rione Rivolta di Ginosa, “The Last Planet’’ pellicola che narrerà la vita di Gesù.Dopo la Palma d’oro otto anni fa per The Tree Of Life, discusso film con Brad Pitt e Seon Penn e la buona accoglienza per A Hidden Life presentato a, Malick torna ad approfondire il tema della spiritualità con un film interamente dedicato alla figura di Cristo attraverso le parabole evangeliche.Come riporta il Guardian, l’attore premio Oscar Mark Rylance, parlando al Deaville American Film Festival, ha rivelato che interpreterà il Diavolo nella nuova pellicola. «Terry ha scritto quattro versioni del personaggio di Satana e, anche se inizialmente pensavo di doverne interpretare solo una, ho scoperto che dovrò farle tutte e quattro», ha raccontato l’attore. Géza Röhrig, protagonista de Il figlio di Saul, film vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2015 e dell’Oscar 2016 come miglior film straniero, interpreterà invece la figura di Cristo. Ma nel cast figurano anche Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Matthias Schoenaerts e Aidan Turner.Le riprese sono cominciate a giugno scorso ad Anzio, in provincia di Roma, presso la riserva naturale di Tor Caldara. Poi è toccato a Matera e adesso a Ginosa, dove il set è già pronto e nei prossimi giorni ci sarà il primo ciak.