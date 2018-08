Temptation Island, Lara e la dedica a un altro uomo dopo la rottura con Michael: «Grazie perché ci sei»

Lara attacca Michael: «Hai giocato a scacchi, ma io sono più avanti»

Michael prova a ingannare ancora Lara, ma lei non ci casca

ha chiuso l'avventura dicon una scelta che ha comportato un grosso cambiamento nella sua vita. Lei e il fidanzatonon hanno resistito alle settimane nei villaggi in preda ai single tentatori. Dopo il duro falò di confronto sono tornati a casa da soli. In attesa di scoprire cosa è successo un mese dopo la fine del programma record di ascolti, la donna ha fatto una dedica particolare a, ex diDurante la trasmissione Lara si è mostrata forte e volitiva. Ha chiesto alla produzione di creare situazioni che aiutassero a far luce sulla vera personalità del suo ex e poi ha preso la sua decisione. Archiviata la storia di due anni e mezzo con Michael sarebbe dunque pronta a ripartire.Ilall'amico Ferrara è quasi una dedica d'amore. «Ti voglio bene - ha scritto lei - Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p...e che non mi fai pubblicare foto ahahah... Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c'è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua».