Temptation Island 2019, Nicola e Sabrina arrivano mano nella mano: «L'amore vince su tutto»

Temptation Island 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tante coppie scoppiate finalmente un lieto fine. Nell'ultima puntata diche abbiamo seguito in diretta su, a sorpresaA mettere la parola fine al rapporto è stato Nicola, dopo aver visto Sabrina completamente persa per il suo tentatore. Al termine del falò Nicola ha voluto vedere la single Maddalena.Ad un mese di distanza cosa è successo alla coppia con dodici anni di differenza?: «I sentimenti per Sabrina ci sono sempre stati. Lei si è fatta avanti e dopo l'iniziale freddezza, quando l'ho rivista - racconta Nicola - ci siamo abbracciati, è stato molto particolare e lì è stata un'esplosione di emozioni», «al falò ho lasciato che Nicola si sfogasse, vedevo tanta rabbia. Ma noi ci amiamo, ci siamo scritti, il giorno dopo ci siamo visti e non ci siamo mai più lasciati» ha spiegato Sabrina.L'esperienza di Temptation ha fatto bene a entrambi, il dialogo è migliorato e sembrano davvero sereni. «Se c'è un amore grande si supera tutto - prosegue Sabrina -Ad oggi vogliamo viverci senza pensare al futuro, abbiamo del lavoro da fare, il resto verrà da sè».