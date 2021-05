Teatri, si riparte: tutto pronto per riaccogliere il pubblico

Il perdurante lockdown e la chiusura dei teatri hanno evidenziato ancora una volta quanto il calore del pubblico sia una componente essenziale per lo spettacolo, perché è anche grazie a questa presenza che gli artisti riescono a esprimersi al massimo.

E ora finalmente, dopo tanto streaming, il pubblico può ritornare in sala, sia pure a capienza ridotta. Effetto della zona gialla in cui, da ieri, si trova anche la Puglia. Si è così rimessa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati