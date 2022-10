Quando un teatro riapre, è sempre l’inizio di una bella storia. E quella che partirà il 28 ottobre prossimo a Cerignola al Teatro Mercadante di piazza Matteotti, sarà l’overture di una festa per un luogo storico che torna a vivere e per un palcoscenico, silenzioso da tre anni, che torna a fare rumore. Ma non solo. Sarà anche la festa di un ritorno a casa di due artisti che sono partiti da questa regione per esportare creatività pugliese e assorbirne di nuova. Ma andiamo con ordine. L’inaugurazione del teatro Mercadante avverrà il 28 ottobre alle 11 in Sala Mascagni con una presentazione della stagione teatrale 2022/2023 “Un Teatro per tutti”, e dei protagonisti che arriveranno a Cerignola nei prossimi mesi (con l’avvio alla campagna abbonamenti). Poi sarà in serata che si apriranno le “danze” con il primo spettacolo in cartellone. Arriveranno infatti Antonella Ruggiero e Cosimo Damiano Damato con il loro spettacolo “Elettroshock”.

Savino Zaba alla direzione artistica

L’altra notizia sono i nomi a cui è stata affidata la direzione artistica, due artisti del territorio lontani da molti anni. Direttore artistico sarà Savino Zaba, attore e conduttore televisivo e radiofonico, in programmi televisivi Rai come UnoMattina, Miss Italia, Buongiorno Sanremo ecc e dal 2014 in tour con lo spettacolo di teatro-canzone “Canto anche se sono stonato”. Ad affiancarlo ci sarà Giulia Traversi, artista impegnata con Chiara Bersani in progetti di arte e inclusività, co-direttrice del teatro Spazio Kor di Asti, con collaborazioni con Teatro Nazionale della Toscana, Teatro Sant’Andrea di Pisa, festival, membro del collettivo Al.Di.Qua - Artist Alternative Disability Quality Artists, associazione italiana di categoria del mondo dello spettacolo portatrici di corpi disabilitati.

È una piccola rivoluzione voluta dal sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dall’assessore alla cultura Rossella Bruno, che entusiasti comunicano il progetto: «Il 28 ottobre riapre il Teatro Saverio Mercadante di Cerignola e lo farà con una stagione da ricordare. Ridoniamo a Cerignola un luogo di cultura, di scambio, di fermento e dopo aver effettuato i lavori di messa a norma dell’immobile riconsegniamo alla città una struttura storica».

Il Premio Letterario Nicola Zingarelli e la "Cavalleria Rusticana"

Dopo l’apertura del 28 lo spettacolo continuerà anche il giorno dopo: il 29 ottobre, spazio al Premio Letterario Nicola Zingarelli dell’associazione Motus nell’anno del centesimo anniversario della pubblicazione del dizionario italiano; la tre giorni di inaugurazione si chiude il 30 ottobre, alle 21, con Orchestra Suoni del Sud che porterà in scena la Cavalleria Rusticana del “cerignolano d’adozione” Pietro Mascagni.

«Oltre alle rappresentazioni – spiega Zaba – stiamo lavorando a una nuova idea di teatro. O meglio, ci stiamo impegnando per quello che amiamo chiamare “dopo teatro”: è necessario, infatti, che il singolo spettacolo sia inserito nel cuore pulsante della città e che la cultura non sia svincolata dal tessuto economico e sociale di Cerignola».

«Sono molto onorata di questo incarico – commenta Traversi – sinceramente apprezzo la sensibilità che questa Amministrazione ha posto l’accento sull’inclusività e l’accessibilità. Sarà una stagione adatta a tutti».

«È un onore per questa Amministrazione – concludono il sindaco Bonito e l’assessore Bruno – poter contare sulla professionalità di due figli di questa terra, che rappresentano al meglio la Cerignola che vogliamo costruire. Ci piace chiamarlo ‘ritorno di cervelli’, perché la nostra città ha bisogno di esperienze e di riconquistare quella vivacità, non solo culturale, che le è propria».