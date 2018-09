Tattoo Convention Al Palafiom tornano tatuaggi e piercing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre, al Palafiom di Taranto si svolgerà la quarta edizione della Tattoo Convention Dei due mari, manifestazione aperta a tutti, incentrata sull'arte del tatuaggio e del piercing, organizzata dall'associazione culturale Art Music di Taranto, capitanata dallo studio tattoo tarantino In Cold Blood.«Questa nostra manifestazione ha spiegato Gianni Lomartire, tra gli organizzatori dell'evento - rappresenta un punto di riferimento e di confronto per tattoo artist di tutta Italia e appassionati dell'arte del tatuaggio pugliesi. Un appuntamento annuale in cui i tatuatori possono far conoscere le loro capacità a un pubblico differente dal solito, mentre gli appassionati possono farsi tatuare da un professionista che magari non avrebbero mai potuto incontrare in altro modo».La struttura polisportiva tarantina si riempirà di stand nei quali circa sessanta esperti del settore, provenienti da tutta Italia. Questi artisti, inoltre, nell'ultima giornata, domenica dalle 19 circa, si sfideranno in un contest, suddiviso in varie categorie di stile, facendo sfilare i loro lavori su pelle. Questa manifestazione che negli anni ha avvicinato non solo gli appassionati ma anche curiosi e famiglie, come accade ogni anno durante la tre giorni, darà spazio a stand di diversi generi e culture. Infatti saranno presenti articoli di abbigliamento e accessori, underground, artigianato di vari stili, dischi in vinile, cd e tanto altro ancora. Novità di quest'anno è la presenza di moto indian, di una concessionaria leccese, con possibilità di prova su strada.Tutto questo sarà contornato da buona musica ed esibizioni che spazieranno dalla street dance allo swing con l'esibizione di ballerini pugliesi, nell'ultima giornata della manifestazione. Inoltre, ogni giorno, ci saranno trampolieri e altri artisti di strada, spettacoli di animazione sia per grandi che per i più piccoli. Immancabili saranno i point dedicati alla birra e al food per tutti i gusti, anche per vegani e ciliaci.