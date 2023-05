Il summer Festival di Taranto parte con il tour di Raf

Parte l'11 maggio, con La mia casa tour di Raf, il Summer festival organizzato dal teatro Orfeo di Taranto, con il patrocinio del Comune, che proseguirà fino ad ottobre inoltrato. Un ritorno sul palco molto atteso per il cantautore nato a Margherita di Savoia (Bat), che recentemente ha cantato con Guè il brano 'Ti pretendo XXX', prodotto da North Of Loreto, uno dei grandi classici di fine anni '80.

Il tour di Raf

Questo sarà il primo degli spettacoli in programma l'11 maggio alle 21 al teatro Orfeo. «La mia casa, la nostra casa - ha sottolineato Raf - è l'universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere 'La mia casa'. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l'energia e le emozioni di sempre». In tour con Raf ci sono due grandi musicisti salentini: il trombettista Gabriele Blandini e il chitarrista Salvatore Cafiero.

La rassegna

La rassegna ideata dai fratelli Adriano e Luciano Di Giorgio proseguirà il 27 luglio con Drusilla Foer (alla villa Peripato), il 6 agosto Sarah Jane Morris e Solis String Quarter (villa Peripato), il 26 agosto Gigi D'Alessio (Rotonda del Lungomare), il 27 agosto Madame (Rotonda del Lungomare), il 28 settembre Pio e Amedeo Show (teatro Orfeo), il 21 ottobre Tiromancino (teatro Orfeo).