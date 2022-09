Batte e ribatte il ritmo della terra del Salento: l’ultima Notte della Taranta rimbalza in tv ed è per oggi alle 23.30 su Raiuno l’appuntamento con il rituale dedicato alle danze e alle musiche del ragno pugliese. Ritroveremo il palco di Melpignano illuminato dalle stelle della musica popolare e dagli ospiti arrivati fin quaggiù ad onorare il concertone nello scorso 27 agosto. Ma non è tutto per il Made in Puglia stasera in tv. Oggi è anche la serata dedicata ad un’artista leccese che da 14 anni ha conquistato con una voce unica una grossa platea del panorama della canzone italiana.

È per oggi infatti l’arrivo in tv del concerto di Alessandra Amoroso dal titolo “Tutto accade a San Siro” andato in scena il 13 luglio a Milano nello storico stadio lombardo. Il concerto evento che per la prima volta ha catapultato Alessandra a San Siro andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Elodie e gli altri ospiti del Concertone guidato da Dardust

Ma ripartiamo dalla Taranta che sarà anche seguita con una maratona social su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Il senso del passaggio su Raiuno offre la possibilità di allargare il caldissimo pubblico dei 200mila spettatori del piazzale degli Agostiniani di Melpignano che ha infiammato l’ultima Notte della Taranta, la venticinquesima per l’esattezza. E si vedranno quindi sfilare sulle note della canzone popolare salentina Samuele Bersani, Elodie, Madame, Marco Mengoni, Stromae e Massimo Pericolo, e poi i “nostri” Antonio Amato, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga, Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara e altri.

A presentare l’evento tv ci saranno Madame e Gino Castaldo che quella sera, ingoiati dal concertone che hanno imparato a conoscere negli ultimi anni, sono stati i guidatori di un viaggio musicale esclusivo. È quello infatti della versione firmata dal maestro concertatore Dardust, con la direzione artistica dell’Orchestra Popolare. Il programma tv è scritto da Massimo Martelli e Rossella Rizzi, con scenografie di Marco Calzavara, direttore della fotografia Marco Lucarelli, delegato Rai Cristiano D’Agostini, visual Filippo Rossi e Mauro Bubbico.

In apertura va segnalata un’indiavolata Elodie che balla la pizzica di San Vito accendendo la piazza, come mostreranno le immagini riprese dal drone sul complesso architettonico del Convento degli Agostiniani, con la regia di Stefano Mignucci. Tanti gli interventi della più lunga notte dell’estate salentina: dalla Taranta di Lizzano con Salvatore Galeanda, con i tamburellisti dell’Orchestra Roberto e Alessandro Chiga, Carlo Canaglia e Gioele Nuzzo, poi Pizzica di Torchiarolo e un intenso Marco Mengoni con il testo in grico sull’emigrazione “Klama”, e “Lu rusciu de lu mare” e una “Chicco e Spillo” firmata da Dardust, da Vito Nigro cantore di Villa Castelli ad Enza Pagliara, Dardust, il rapper Massimo Pericolo con “Il Signore del Bosco” in versione pizzicata, la contemporaneità di Madame, la voce della terra salentina di Antonio Amato e quella potente di Giancarlo Paglialunga fino a “Calinitta” con tutti che cantano in grico mentre Dardust la trasforma in una storia che unisce Miami, Ibiza, Melpignano, Tel Aviv.

Lo spettacolo in tv però inizierà in prima serata su Canale 5 per il pubblico di Alessandra Amoroso con il racconto del maxiconcerto dal titolo “Tutto accade a San Siro”. È stata la sua prima volta in uno stadio così “sola” sul palco, per oltre due ore e mezza di canzoni del suo ormai vasto repertorio di successi. In scena ad abbracciare la musica di Alessandra si ritroveranno ben 90 ballerini diretti dalla coreografa Veronica Peparini, oltre agli otto musicisti che la seguono da sempre affiancati da una grande orchestra di 47 elementi. Il pubblico di 42mila persone sugli spalti sarà il terzo protagonista in scena da Milano.