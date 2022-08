Taranta, Massimo Pericolo al concertone. E domani tappa a Galatina

Ci sarà il rapper Massimo Pericolo sul palco della Notte della Taranta per la venticinquesima edizione del Concertone in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Salento. Già annunciata, invece, la presenza del cantautore Samuele Bersani.

Seguito dai giovanissimi e considerato una delle nuove “Big Thing” del panorama musicale italiano, Pericolo che ha già collaborato in passato con il maestro concertatore Dardust, porta la sua scrittura nuda e schietta davanti al pubblico dei duecento mila attesi sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. “Per me è essenziale raccontare quello che conosco: la conoscenza è esperienza, significa che in un processo creativo non è coinvolta solo la mente, la rappresentazione, ma tutta la dimensione sensibile dell’esistenza di un individuo”, dice Massimo Pericolo nel Il signore del bosco, il suo primo libro uscito per Rizzoli. Un’autobiografia fotografica in cui il rapper racconta il periodo difficile dell’infanzia nella provincia di Varese, la scoperta della letteratura e l’arrivo del successo.

Domani tappa a Galatina

Continua il tour del Festival itinerante “La Notte della Taranta”, che domani 18 agosto fa tappa a Galatina. Giunto alla sua 25ma edizione dedicata al tema “La tradizione del nuovo”, il più grande festival itinerante italiano attraversa, dal 4 al 25 agosto, 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Le), con il maestro concertatore DARDUST, nel pieno dell’attività delle prove in questi giorni al Cinema di Calimera insieme all’Orchestra della Notte della Taranta. Il viaggio sonoro tra memoria e visione del Concertone 2022 sarà trasmesso su RAI 1, giovedì 1 settembre alle 23:15.

In apertura Pino Ingrosso

La serata prende il via alle 21 con “Note di un viaggio” spettacolo musicale di e con Pino Ingrosso, la voce solista del premio Oscar Nicola Piovani. Un viaggio musicale, un racconto leggero e brillante di un passato che ancora ci appartiene; un viaggio che scandisce, con leggerezza e un pizzico di nostalgia, modi, tradizioni, costumi e usanze dell’Italia del Sud, rivissuti attraverso i ricordi d’infanzia, i racconti degli anziani, le sonorità tipiche, colori, suoni e profumi capaci di rievocare una civiltà ancestrale comune non solo al Sud d’Italia, ma a tutti i Sud del mondo. La musica che impreziosirà lo spettacolo, è un carosello di sonorità mediterranee. La maggior parte dei brani dello spettacolo sono stati composti da Pino Ingrosso con la peculiarità di essere stati scritti in dialetto salentino e in italiano. Pino Ingrosso (voce, chitarra acustica e ukulele) sarà affiancato, in scena, da: Francesco De Siena, tastiere e cori; Dario Cota, fisarmonica e tastiere; Umberto Malagnino, basso; Vito De Lorenzi, batteria e tamburi; Alessandro Chiga, percussioni; Daniela Guercia, voce recitante, cori, colori percussive, tres cubano.

L'orchestra Popolare

A seguire la musica continua con l’Orchestra Popolare Notte della Taranta è il gruppo di musica popolare salentina che ha cambiato la storia della pizzica esportandola nel mondo. Nata nel 2004 all’interno del Concertone di Melpignano è oggi leader indiscussa nel panorama della world music. Tradizione e costante innovazione, sound unico e inconfondibile, l’Orchestra si caratterizza per la moltitudine di affascinanti percorsi sonori nati dalle collaborazioni con gli artisti del calibro di Joe Zawinul, Stewart Copeland dei Police, Phil Manzanera dei Roxy Music, Salif Keita, LP, Concha Buika, Gregory Porter e ancora Ludovico Einaudi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Ligabue e con i diversi generi musicali dal jazz al rock, dal blues all’elettronica, dal classico al rap.

Gli artisti



La band è oggi composta dai cantori Enza Pagliara, Stefania Morciano, Alessandra Caiulo, Consuelo Alfieri, Giancarlo Paglialunga, Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda e dai musicisti Gianluca Longo (mandola), Peppo Grassi (mandolino), Attilio Turrisi (chitarra battente), Giuseppe Astore (violino) Roberto Chiga, Alessandro Chiga, Carlo Canaglia De Pascali (tamburello salentino), Roberto Gemma (mantici), Nico Berardi (fiati), Leonardo Cordella (organetto), Alessandro Monteduro (percussioni), Antonio Marra (batteria), Valerio Combass Bruno (basso).