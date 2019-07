Tanti artisti sul palco Da Achille Lauro a J-Ax e Tiromancino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattordici artisti, quattordici voci tra le più belle della classifica musicale italiana e internazionale, saranno i protagonisti del Battiti Live, l'evento più atteso dell'estate. A Brindisi, il prossimo 7 luglio, su piazzale Lenio Flacco, ascolteremo Luca Carboni, J-Ax, Baby K, Clementino, Anna Tatangelo, Tormento e tanti altri ancora. La serata sarà condotta dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci: start ore 21.Questa sarà la seconda tappa di Battiti Live e andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che ovviamente sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. A luglio, inoltre, andrà in onda in differita su Italia1. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. Lo show musicale partirà con una delle grandi rivelazioni del 2019, Achille Lauro: era conosciuto principalmente come artista trap, quest'anno ha dato una svolta presentando Rolls Royce. Il nuovo singolo con cui Achille Lauro sta scalando le classifiche è C'est la vie, già 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel cast ci sarà anche un altro talento esploso quest'anno, il vincitore di Amici, il tenore siciliano Alberto Urso, che ha incantato tutti con la sua voce.Non mancherà il re del rap italiano, J-Ax con il suo nuovo singolo in collaborazione con la sua vecchia band, gli Articolo 31, Ostia lido, tra i pezzi più passati in radio in questo inizio d'estate e, anche questa settimana, al secondo posto dei singoli digitali più venduti su tutte le piattaforme, che è valso a J-Ax il disco di platino. Classifica guidata da Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con Jambo: a Brindisi ci saranno anche loro e quasi certamente proporranno anche il brano che ha sbaragliato le classifiche l'anno scorso, Amore e capoeira.Tornando ai rapper, nella seconda tappa di Battiti ci sarà il graditissimo ritorno di Clementino, che a maggio ha pubblicato il suo nuovo album, Tarantelle. Sul palco anche Baby K, la sua Playa è già tormentone dell'estate. Ascolteremo anche l'astro nascente Chadia Rodriguez, ha pubblicato pochi mesi fa il suo primo Ep, Avere vent'anni, da cui è stato estratto Coca Cola, il suo ultimo singolo. Emma Muscat e Biondo, che si sono conosciuti nella penultima edizione di Amici, porteranno sul palco brindisino Avec moi. Altro talento emergente il cantautore cosentino Aiello, in radio con Arsenico, singolo accompagnato da un videoclip realizzato come una Instagram story, con l'aiuto dell'influencer Emma De Longis.Nel cast di Brindisi anche una formazione che ha fatto la storia del pop italiano, i Tiromancino, Tormento, e un sempre amato Luca Carboni, autore di successi senza tempo e in grado di essere sempre sulla cresta dell'onda. Chiudono il cast di Battiti Live Anna Tatangelo e Gabry Ponte. «Anche a Brindisi - ha detto Marco Montrone, presidente di Radionorba - si alterneranno sul nostro palco autentici pilastri della musica insieme a artisti della nuova scena. Sono assolutamente certo che il cast che presenteremo sarà pienamente in grado di soddisfare le aspettative del nostro pubblico e pienamente in linea con il posizionamento musicale di Radionorba». Anche quest'anno il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena, tra il pubblico ci sarà nuovamente la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio.