Tale e Quale Show , imbarazzo in diretta. Carlo Conti gela Giorgio Panariello : «Dov'eri finora?». Ieri sera, venerdì 8 novembre, è andata in onda la finale del talent di Rai1, ma durante la puntata il comico toscano, giudice del programma, è incorso in una doppia gaffe.

A metà della trasmissione, Panariello prende la parola e chiede un applauso in memoria di Fred Bongusto. Carlo Conti, però, proprio in apertura di programma aveva ricordato l'artista scomparso. Così si avvicina al bancone della giuria e chiede a Panariello: «Ma dov'eri finora? Ovviamente lo abbiamo ricordato all'inizio». Non è tutto.

Il comico, visibilmente in imbarazzo, incorre in una seconda gaffe. «Ero a fumarmi una sigaretta», risponde. Ma proprio ieri la trasmissione era dedicata alla raccolta fondi Airc per la ricerca contro il cancro. Carlo Conti, da grande professionista, esce dall'empasse e chiosa: «Hai fatto bene a dirlo, così possiamo ricordare che fumare fa male e di donare soldi per la ricerca». Imbarazzo superato e la trasmissione può proseguire.

