Cosa fare stasera in Puglia: i Sud nel Tarantino, musica messicana e mostre

I Sud Sound System a San Giorgio Jonico, e poi ancora mostre, musica popolare e serate dedicate a concerti particolari: dalla cultura messicana a quella popolare pugliese. Ecco cosa fare stasera, tutti gli eventi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Cosa fare stasera in provincia di Brindisi

Sbarca al Maac, il Museo Archeologico e di Arte Contemporanea di Ceglie Messapica la mostra fotografica internazionale “24 Scatti Bike: L’uomo e la Bicicletta”. In mostra infatti fino al 2 ottobre, le fotografie vincitrici dell’undicesima edizione del concorso dedicato al rapporto che lega l’uomo alla bicicletta. uesto pomeriggio, a partire dalle ore 18, presso la Villa comunale “Giuseppe Garibaldi” a Cisternino, si terrà il dodicesimo e ultimo appuntamento della rassegna “Tramonto letterario in villa...e non solo...” con la presentazione del libro “Come un’alba infranta” dello scrittore Gianni Scudieri.

Cosa fare stasera in provincia di Taranto

Terzo appuntamento per il MediTa Festival. C’è l’Orchestra Mancina questa sera sulla Rotonda del Lungomare di Taranto (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti). La rassegna giunta alla terza edizione, ai blocchi di partenza si presenta pertanto con un filotto ricco di eventi importanti: dopo Riccardo Cocciante e Achille Lauro, l’Orchestra Mancina, cui seguirà, a chiusura del MediTa, domani Malika Ayane. È il giorno di Sud Sound System. San Giorgio Jonico, questa sera con inizio alle ore 20,30, è pronta ad abbracciare il gruppo salentino e le sue sonorità giamaicane, all’interno dell’atteso Enjoy Fest, partito sotto buoni auspici ieri con affluenza di pubblico, prodotti enogastronomici e risate a go go. Concerto al pianoforte a quattro mani nel terzo appuntamento con il Music Festival di Grottaglie previsto oggi per celebrare il 150° anniversario della nascita un compositore russo: Alexander Scriabin, nato a Mosca nel 1872, grande nome della letteratura pianistica, ma anche orchestrale.

Cosa fare in provincia di Lecce

In Piazza Municipio a Cutrofiano si celebra il gran finale della dodicesima edizione de Li Ucci Festival. Dopo due anni di ingressi limitati, torna infatti il Concerto-evento alla Rimesa (antico nome della piazza centrale del comune salentino) con l’esibizione di Amakorà, band calabrese vincitrice del Premio Folk & World. Il nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce ospita il Closing Party del Tagghiate Urban Fest, la rassegna musicale ideata e organizzata da Molly Arts Live, con il concerto del rapper Dutch Nazari che porterà sul palco il suo ultimo album “Cori da Sdraio”, start alle 18. A seguire (dalle ore 20.00 alle ore 23.00) la musica indipendente di Castromassi, Sofia Rollo, Ade & Steppo, La Malasorte, Zeboh e il dj set di chiusura (dalle ore 24.00 alle ore 01.00) a cura di Mundial, il progetto elettro- tribal dei musicisti Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco. Non viene meno alla sua vocazione la sessione settembrina del Festival Muse Salentine, che si svolge da qualche anno ad Alessano, nel Basso Salento. Il concerto inaugurale, oggi alle 21.30 in Piazza Pisanelli a Tricase (ingresso gratuito), rientra nella nuova serie “World Music Sounds” introdotta quest’anno nel festival. Protagonista è infatti la band messicana “Centavrvs” con il suo repertorio di musica elettronica rock accompagnata da effetti di visual art.

Cosa fare stasera in provincia di Bari

Il weekend di Putignano sarà ricco di sorprese, tra teatro e visite guidate. Oggi in programma due attività a cura dell’infopoint di Putignano: alle 10 visita guidata del centro storico e dei monumenti della città insieme a guide turistiche abilitate tra la chiesa madre di San Pietro Apostolo e il museo civico Romanazzi Carducci di Santo Mauro. La giornata prosegue nel pomeriggio con un altro appuntamento alle 18 alla biblioteca comunale dal titolo “Storie di argilla”: si tratta di un laboratorio di ceramica per bambine e bambini. “The legacy. Omaggio a Gianni Lenoci”, è il titolo della rassegna musicale che inizia oggi alle 20.30 al conservatorio Nino Rota in omaggio a un grande maestro, anima e colonna portante della musica jazz, improvvisativa, sperimentale e delle nuove tecnologie, fino alla sua prematura scomparsa nel 2019: Gianni Lenoci. Oggi prosegue “Ta.Tara.Tatà.Bitonto Folk Festival”con la musica popolare giunta alla sua settima edizione organizzata dell’associazione Alle 19 in piazza Roma, laboratori di balli tradizionali, gratuiti e propedeutici ai concerti serali. Poi alle 21, concerto degli Ionica Aranea,