Sud Sound System in piazza a Spongano

Ardono le Panare a Spongano con il tradizionale corteo nelle strade del paese. E stavolta ad allietare la festa - questa sera - ci sarà il gruppo Sud Sound System con Sciamu a Ballare Tour. L'evento, organizzato dal Comitato feste insieme al Comune, partirà alle ore 16 con il corteo e la sfilata delle panare da piazza Bacile. Grandi ceste di canne e polloni di ulivo intrecciati riempite di materiale combustibile e addobbate saranno portate in giro nel centro urbano attraverso automezzi, trattori, camion e api. Si tratta di una ritualità popolare legata in passato ad una pratica dei frantoiani locali impegnati nei frantoi presenti in gran numero a Spongano. Al termine del giro, i mezzi scaricheranno le panare nelle vicinanze dell'area feste di via Pio XII area mercatale, in cui ci sarà un mercatino di Natale, video proiezioni e mostra fotografica sull'evoluzione del rito negli anni. Per l'occasione anche l'associazione Panara Antica renderà disponibile una raccolta di articoli in un libretto che comprende contributi sul censimento sui frantoi e la storia delle panare legate alla protettrice Santa Vittoria a cura di Giuseppe Corvaglia e Rocco Rizzo. E ancora: una poesia di Mirella Corvaglia Panare e scialabba, una testimonianza di Giorgio Ruggeri e altre curiosità. A chiudere l'appuntamento la musica Sud Sound System dalle ore 21:30. Donato Nuzzaci

Nell'ambito della Rassegna Veglieventi Natale 2019 invece questa sera andrà in scena Pupe di Pane, performance teatrale sul pane e le sue storie, all'interno della Chiesa secentesca della Madonna delle Grazie in Piazza Umberto I. Pupe di Pane, regia di Tonio De Nitto, è prodotta da AMA-Accademia Mediterranea dell'Attore diretta da Franco Ungaro. Intorno a una tavola da lavoro, la mattrabbanca, cinque donne compiono un misterioso rituale dando vita a una tradizione che attraversa dialetti e cucine diversi, quella delle pupe di pane. A conclusione della performance, le attrici consegneranno al pubblico un prodotto gastronomico originale realizzato durante la narrazione teatrale in collaborazione con il Mulino di comunità della Casa delle AgriCulture e Auser di Castiglione d'Otranto. Tre le repliche della performance teatrale: ore 18, ore 19 e 20. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, info tel. 338 3746581.

