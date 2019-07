Subsonica, un "regalo" al Salento: a Melpignano concerto speciale per i vent'anni di "Microchip emozionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce l'attesa per il ritorno dei, grandi amici del "Salento", sul palco della loro seconda casa. Il loro "8 Tour" farà ilnel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani die i bigilietti sono già in vendita su Ticketone Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio tornano a far emozionare e ballare i fan sulle note dei nuovi brani tratti dall’ultimo album “8” (uscito il 12 ottobre per Sony Music). Ma quella di Melpignano sarà una delle quattro tappe speciali del tour (insieme a Torino, Taormina e Roma) con una scaletta lunghissima, che comprende un tuffo nel passato. Una scaletta ideata dalla band per festeggiare il ventennale di uno dei loro album più celebri, "Microchip emozionale" (1999). Non mancheranno i brani dell'ultimo e degli altri dischi della band, ma in cui uno spazio eccezionale sarà dedicato ai "classici" di "Microchip emozionale". Un regalo che la band ha voluto fare al Salento, a cui tutti i componenti sono molto legati tanto passarci spesso le vacanze con la famiglia.Con "8" – album uscito il 12 ottobre 2018 - i Subsonica sono tornati sulla scena dopo un paio d'anni di pausa, in cui ciascuno dei componenti della band si era dedicato a progetti solisti. Il primo singolo estratto, "Bottiglie rotte", è stato seguito a stretto giro dal secondo, "Punto Critico" e dal terzo, "Respirare". L'8 marzo 2019 è stato pubblicato il quarto singolo "L'incubo".Dal 12 marzo è online il videoclip de “L’incubo”, il nuovo singolo dei Subsonica, in cui, come unico featuring di “8”, hanno scelto di coinvolgere il rapper torinese Willie Peyote. Il rapporto di profonda reciproca stima tra la band e Willie è stato espresso chiaramente anche sul palco durante i concerti invernali, con una intera sezione del live dedicata a questa collaborazione.è organizzata da Mollyarts live e Vertigo. I biglietti sono già in vendita su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. (IMPORTANTE: I biglietti dei Subsonica sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e il management si riserva il diritto di negare l’accesso. Maggiori informazioni su prezzi e dettagli di ogni data su http://www.vertigo.co.it/).CALENDARIO DATE ESTIVE:26.07 Foggia, Alibi Festival28.07 Taormina (Me), Teatro Antico02.08 Castellano (Tn), Castlefolk08.08 Terracina (Fr), Anxur Festival - Arena il Molo09.08 S. Benedetto del Tronto (Ap), Porto10.08 Loano (Sv), Piazza Italia23.08 Brescia, Onda D’Urto Festival02.09 Prato, Piazza Duomo06.09 Mondovì (Cn), Wake Up Festival