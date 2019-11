Striscia la Notizia , l'attacco a Caterina Balivo : «Si è rifatta naso e seno...». Lei reagisce così. Ieri sera, al tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si è parlato di Caterina Balivo. Nel corso della rubrica Fatti e rifatti, la conduttrice è stata messa sotto la lente di ingrandimento e l'esito sarebbe stato per lei del tutto inaspettato.

Secondo la celebre rubrica, Caterina Balivo avrebbe fatto un ritocchino a seno e naso. Ma la conduttrice non ci sta. Caterina da anni, infatti, promuove la bellezza non rifatta e risponde per le rime al tg satirico. Prima in una stories su Instagram , la conduttrice, indicando le zone interessate, afferma di non essere rifatta.

Poi anche in diretta nella puntata di oggi pomeriggio di Vieni da me . Durante l'intervista a Giobbe Covatta, Caterina Balivo ribadisce: «Non sono rifatta» . I fan sono con lei.

