Un Capodanno col botto, è proprio il caso di dirlo, per la famiglia Sangiorgi: la piccola Stella, infatti, un anno e un mese, nata dall'amore fra Giuliano, frontman dei Negramaro, e la compagna Ilaria Macchia, ha cominciato a muovere i primi passi.«Vieni da papà» la esorta Sangiorgi e la piccola Stella, incerta ma ormai lanciata, lo raggiunge per chiudere la camminata in un tenero abbraccio. Auguri!